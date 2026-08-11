کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان کرمانشاه در ایام اربعین اظهار کرد: رویداد عظیم اربعین ظرفیتی بینظیر برای معرفی فرهنگ، هنر و توانمندیهای بومی استان کرمانشاه به زائران داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه کرمانشاه در مسیر اصلی تردد زائران اربعین قرار دارد، افزود: با برنامهریزی انجام شده، بیش از ۱۰۰ غرفه صنایعدستی در مسیر حرکت زائران برپا شده تا تولیدات و هنر دست صنعتگران استان در معرض دید زائران قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تصریح کرد: بازارچههای موقت صنایعدستی که در مسیر اربعین ایجاد شدهاند، به دلیل تنوع و زیبایی آثار هنرمندان کرمانشاهی، با استقبال و توجه زائران مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: برپایی این بازارچهها علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، نقش مهمی در بازاریابی، فروش محصولات و حمایت از هنرمندان صنایعدستی دارد و فرصت مناسبی برای عرضه تولیدات بومی کرمانشاه فراهم کرده است.
اعظمی با اشاره به ظرفیت گسترده صنایعدستی استان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار صنعتگر در رشتههای مختلف صنایعدستی در استان کرمانشاه فعالیت میکنند که هر یک سهم مهمی در حفظ و انتقال هنرهای سنتی این دیار دارند.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همهساله با هدف توسعه آموزش، توانمندسازی هنرمندان و گسترش اشتغال، کارگاههای رایگان آموزشی صنایعدستی را در نقاط مختلف استان برگزار میکند تا اقشار کمبرخوردار نیز بتوانند از آموزشهای تخصصی و اصولی این حوزه بهرهمند شوند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: شرکتکنندگان در این دورههای آموزشی پس از طی مراحل لازم، امکان دریافت مدرک صنایعدستی را خواهند داشت و میتوانند از تسهیلات مشاغل خانگی برای راهاندازی یا توسعه فعالیتهای خود استفاده کنند.
اعظمی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای سه شهر و یک روستای ملی صنایعدستی است که هرسین به عنوان شهر ملی گلیم، نودشه به عنوان شهر ملی گیوه، دالاهو به عنوان شهر ملی تنبور و روستای فش در شهرستان کنگاور به عنوان روستای ملی ساخت سازهای سنتی به ثبت رسیدهاند و این ظرفیتها، جایگاه استان را در حوزه صنایعدستی کشور بیش از پیش برجسته کرده است.
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