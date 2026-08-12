به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی ظهر چهارشنبه در مراسم سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و ارادتمندان مکتب اهلبیت(ع) در حسینیه دفتر مرحوم آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی(ره) برگزار شد، با تشریح ابعاد شخصیتی پیامبر گرامی اسلام(ص)، بر جایگاه والای آن حضرت در قرآن کریم و ضرورت توجه به سیره نبوی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه قرآن کریم ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اکرم(ص) را برای مسلمانان تبیین کرده است، گفت: رسول گرامی اسلام(ص) از برجستهترین صفات و فضائل برخوردار بودند و خدای متعال در آیات مختلف قرآن کریم به بخشی از این ویژگیهای ارزشمند اشاره فرموده است.
استاد حوزه علمیه افزود: یکی از مهمترین ویژگیهایی که قرآن کریم درباره پیامبر اکرم(ص) بیان میکند، رحمت و دلسوزی ایشان نسبت به انسانهاست و خداوند متعال میفرماید ما پیامبر را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم و این تعبیر نشاندهنده گستره فراگیر رحمت و محبت آن حضرت نسبت به بشریت است.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در اوج فضائل اخلاقی قرار داشتند و قرآن کریم درباره ایشان از تعبیر خلق عظیم استفاده کرده است و چنین تعبیری در مورد شخصیت دیگری در قرآن کریم به این شکل بیان نشده است.
وی اظهار کرد: رسول خدا(ص) در میان همه انبیای الهی به عنوان اسوه و الگوی نیکو معرفی شدهاند و زندگی آن حضرت برای کسانی که در مسیر کمال و تعالی حرکت میکنند، نمونهای جامع و قابل پیروی است.
پیامبر(ص) اسوه کامل زندگی مؤمنانه بودند
استاد حوزه علمیه با اشاره به شیوه تربیتی قرآن کریم بیان کرد: قرآن گاهی برای رسیدن انسان به کمال، ویژگیها و صفات مطلوب را معرفی میکند و در بخش دیگری از آموزههای تربیتی خود، الگوهایی عینی را پیش روی انسان قرار میدهد تا مسیر درست زندگی را در عمل مشاهده کند.
وی افزود: در همین چارچوب، قرآن کریم هم نمونههایی از صالحان و شایستگان را معرفی کرده و هم نسبت به سرنوشت و رفتار فاجران هشدار داده است تا انسان با شناخت این الگوها، راه صحیح را انتخاب کند.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی گفت: بسیاری از بزرگان و صالحان در طول تاریخ، سیره و روش زندگی پیامبر اکرم(ص) را سرمشق خود قرار دادند و با پیروی از این الگوی الهی توانستند به مراتب بالای معنوی و انسانی دست پیدا کنند.
وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) اسوه بودن پیامبر اکرم(ص) را در زندگی خود به صورت کامل و جامع دنبال کردند، افزود: سیره امیرالمؤمنین(ع) نشان میدهد که الگوی نبوی تنها یک آموزه نظری نیست، بلکه میتواند در رفتار، اخلاق، مسئولیتپذیری و شیوه مواجهه با مسائل اجتماعی و فردی انسان تحقق پیدا کند.
استاد حوزه علمیه در ادامه سخنان خود به دشواریهای دوران رسالت اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) در راه انجام مأموریت الهی خود با موانع بسیار سنگینی مواجه بودند و حجم فشارها و آزارهایی که بر آن حضرت وارد شد به اندازهای بود که فرمودند هیچ پیامبری همانند من مورد آزار قرار نگرفته است.
سه جریان در برابر پیامبر(ص) مانعتراشی کردند
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) تمام این دشواریها، فشارها و رنجها را تحمل کردند تا دین اسلام گسترش پیدا کند و رسالت الهی ایشان در مسیر جهانی شدن و ماندگاری قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی افزود: در برابر پیامبر اکرم(ص) و جامعه اسلامی، سه جریان مشرکان، منافقان و اهل کتاب هر یک به شیوهای خاص به مخالفت و مانعتراشی پرداختند و این مخالفتها در دورههای مختلف، فشارهای فراوانی را بر پیامبر(ص) و مسلمانان تحمیل کرد.
وی با اشاره به نمونههایی از رفتار مشرکان با پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان اظهار کرد: دشمنان اسلام نه تنها با اصل دعوت پیامبر مخالفت میکردند، بلکه عبادتها و اعمال دینی مسلمانان را نیز مورد تمسخر و آزار قرار میدادند و تلاش داشتند با ایجاد فشار، مسیر دعوت اسلامی را متوقف کنند.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: یکی از نمونههای روشن این فشارها، محاصره و حصر سهساله پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان در شعب ابیطالب بود که از جمله سختترین دورههای دوران رسالت به شمار میرود.
وی بیان کرد: مشرکان تحت تأثیر جهل، لجاجت و تعصبات جاهلی حاضر نبودند در برابر حقیقت دعوت پیامبر اکرم(ص) تسلیم شوند و حتی اخلاق عظیم و رفتار کریمانه رسول خدا(ص) نیز نتوانست آنان را از مسیر عناد و مخالفت بازگرداند.
پیامبر(ص) مأمور به صبر و استقامت بودند
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی با اشاره به استمرار فشارها بر پیامبر اکرم(ص) گفت: در چنین شرایطی، رسول گرامی اسلام(ص) از سوی خدای متعال مأمور به صبر و استقامت بودند و آن حضرت با تحمل سختیها، مسیر رسالت خود را با قدرت ادامه دادند.
وی افزود: استقامت پیامبر اکرم(ص) در برابر مشکلات تنها به تحمل دشواریهای شخصی محدود نمیشد، بلکه ایشان برای حفظ و گسترش دین الهی، همه سختیهایی را که در مسیر رسالت با آن مواجه شدند، به جان خریدند.
استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: آنچه از زندگی پیامبر اکرم(ص) میتوان آموخت این است که تحقق اهداف بزرگ الهی بدون صبر، پایداری و تحمل دشواریها امکانپذیر نیست و سیره آن حضرت در این زمینه الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط امروز گفت: سردمداران کفر که در بالاترین سطح اقدامات فسادآمیز قرار گرفتهاند، به مردم و کودکان در ایران اسلامی حمله میکنند و در برابر آنان، اسلام حقیقی در ایران که از میراث و وصیت نبی مکرم اسلام(ص) پاسداری میکند، ایستادگی و مقابله میکند.
در ادامه این مراسم، مداحان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) به مرثیهخوانی و بیان مصائب و سوگ آلالله پرداختند و حاضران در سوگ رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری پرداختند.
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