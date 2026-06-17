طرح شهید عجمیان برای بهسازی ۷۶ هزار کلاس درس در کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا خان‌محمدی، ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه طرح شهید عجمیان که در هنرستان هادوی واقع در خیابان کوشش برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور به‌ویژه شهدای خدمت، اظهار کرد: در طرح شهید عجمیان دو الگوی مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست الگوی حل مسئله برای مدیران مدارس و دوم الگوی مشارکت دانش‌آموزی در فعالیت‌های جهادی.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با بیان اینکه مدیران مدارس در مواجهه با مشکلات نباید تنها به مکاتبه اداری بسنده کنند، افزود: مدیران می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مدرسه، همکاری هیئت امنای مدارس و همراهی خیرین بسیاری از مسائل عمرانی و تعمیراتی مدارس را برطرف کنند.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در این طرح گفت: تلاش ما این است که روحیه مسئولیت‌پذیری و فعالیت جهادی در دانش‌آموزان تقویت شود؛ همان روحیه‌ای که در شهید روح‌الله عجمیان وجود داشت و او با انگیزه خدمت به مردم در هرجا که نیاز بود حضور پیدا می‌کرد.

خان‌محمدی همچنین از رونمایی سامانه طرح شهید عجمیان خبر داد و افزود: این سامانه با همکاری بخش فناوری آموزش و پرورش طراحی شده و امکان رصد و هدایت اجرای طرح در سطح کشور را برای وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل و مسئولان قرارگاه فراهم می‌کند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با بیان اینکه در قالب این طرح حدود ۷۶ هزار کلاس درس مورد بررسی و بهسازی قرار می‌گیرد، گفت: تصاویر قبل و بعد از اجرای اقدامات نیز در سامانه ثبت خواهد شد تا روند پیشرفت کار به‌صورت دقیق قابل مشاهده باشد.

وی ادامه داد: شاداب‌سازی کلاس‌ها از جمله رنگ‌آمیزی، تعمیر سیستم‌های روشنایی، تعویض کلید و پریز، نصب یا بهسازی تخته کلاس‌ها، ارتقای فضاهای بهداشتی، ترمیم ایزوگام و آسفالت و همچنین تعمیر درب کلاس‌ها از جمله اقداماتی است که در این طرح انجام می‌شود.

خان‌محمدی افزود: بهسازی نمازخانه‌ها، هویت‌بخشی به مدارس با استفاده از نمادهای ملی مانند پرچم و نقشه ایران و نیز بازسازی و شاداب‌سازی فضاهای ورزشی مدارس از دیگر محورهای این طرح است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به مشارکت گسترده گروه‌های جهادی در این برنامه گفت: حدود ۷ هزار و ۵۰۰ گروه جهادی درون‌مدرسه‌ای برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و علاوه بر آن بیش از هزار و ۴۰۰ گروه مردمی نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد.

وی همچنین از نقش مؤثر خیرین مدرسه‌ساز در اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مدارس، توجه به تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی اهمیت زیادی دارد و خیرین و بخش‌های مختلف مردمی در این زمینه همکاری خوبی داشته‌اند.

خان‌محمدی با تقدیر از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، مجامع خیرین مدرسه‌ساز و دبیران قرارگاه‌های استانی اظهار امیدواری کرد با هم‌افزایی همه بخش‌ها، بهسازی کلاس‌های درس تا آغاز مهرماه انجام و محیطی مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.