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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

بهسازی و زیباسازی ۱۱۰ مدرسه همدان در قالب طرح شهید عجمیان

بهسازی و زیباسازی ۱۱۰ مدرسه همدان در قالب طرح شهید عجمیان

همدان-فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از مشارکت یک‌هزار و ۲۰۰ بسیجی در قالب ۱۰۰ گروه جهادی برای بهسازی و زیباسازی مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم اجرای طرح ملی شهید عجمیان در سطح استان اظهار کرد: در سال جاری ۱۱۰ مدرسه در سراسر استان همدان هدف فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و تربیتی قرار گرفته‌اند که این اقدامات با محوریت گروه‌های جهادی و با هدف ارتقای کیفی محیط‌های آموزشی در حال انجام است.

وی با تبیین جزئیات این طرح افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌شود تا پایان فصل تابستان عملیات بهسازی و عمرانی در ۵۰ مدرسه دیگر نیز اجرایی شود و بخش عمده این فعالیت‌ها بر فضاسازی، نوسازی و زیباسازی مدارس متمرکز است که نقش مستقیمی در ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه میان دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید دارد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان ترویج فرهنگ خدمت جهادی را مهم‌ترین دستاورد این طرح برشمرد و تصریح کرد: ثمره اصلی این اقدامات نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت بی‌منت و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان جوانان و ساکنان محلات است.

وی با تاکید بر نقش محوری دانش‌آموزان و جوانان در قالب قرارگاه‌های مدرسه‌ای خاطرنشان کرد: حضور فعال نسل جوان در عرصه‌های جهادی از نقاط قوت این طرح است و امیدواریم با استمرار این حرکت‌های داوطلبانه، شاهد گسترش بیش از پیش فرهنگ مشارکت مردمی و جهاد تبیین در سطح مدارس و محلات باشیم.

کد مطلب 6920529

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