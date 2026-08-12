به گزارش خبرگزاری مهر، با تأمین منابع مالی از طریق اوراق وصول شده از محل مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت، تأمین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی انجام شد.

۱- تسویه مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان بهمن ۱۴۰۴

۲- تسویه مطالبات تمامی داروخانه های کشور تا پایان سال ۱۴۰۴

۳- پرداخت مطالبات تمامی مراکز درمانی غیردانشگاهی (خصوصی، دیالیز، خیریه و...) تا پایان آذر ۱۴۰۴

از جمله مواردی است که منابع مالی آن تأمین و بزودی پرداخت خواهد شد.