  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

مطالبات ۱۴۰۴ داروخانه های کشور تسویه می‌شود

مطالبات ۱۴۰۴ داروخانه های کشور تسویه می‌شود

بنابر اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، مطالبات تمامی داروخانه های کشور تا پایان سال ۱۴۰۴، تسویه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تأمین منابع مالی از طریق اوراق وصول شده از محل مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت، تأمین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی انجام شد.

۱- تسویه مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان بهمن ۱۴۰۴

۲- تسویه مطالبات تمامی داروخانه های کشور تا پایان سال ۱۴۰۴

۳- پرداخت مطالبات تمامی مراکز درمانی غیردانشگاهی (خصوصی، دیالیز، خیریه و...) تا پایان آذر ۱۴۰۴

از جمله مواردی است که منابع مالی آن تأمین و بزودی پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 6915175
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها