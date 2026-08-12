رانندگی پرخطر کودک ۱۲ ساله فاقد گواهینامه با سمند در جاده بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به اجرای طرح کنترل تردد در این محور اظهار کرد: مأموران پلیس راه هنگام رصد خودروهای عبوری، یک دستگاه سمند را به دلیل انجام حرکات مارپیچ و ارتکاب تخلفات حادثهساز متوقف کردند.
وی افزود: بررسیهای اولیه پس از توقف خودرو نشان داد فردی که پشت فرمان قرار داشته، ۱۲ ساله بوده و هیچگونه گواهینامه رانندگی نداشته است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: با توجه به تخلفات انجامشده، خودرو برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
رانندگی بدون گواهینامه، بهویژه در سنین پایین و همراه با انجام حرکات پرخطر، از عوامل افزایشدهنده احتمال وقوع حوادث رانندگی است.
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