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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

رانندگی پرخطر کودک ۱۲ ساله فاقد گواهینامه با سمند در جاده بابل

رانندگی پرخطر کودک ۱۲ ساله فاقد گواهینامه با سمند در جاده بابل

بابل- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از توقیف یک دستگاه سواری سمند در جاده حبیبی بابل خبر داد که راننده آن تنها ۱۲ سال دارد و بدون گواهینامه رانندگی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به اجرای طرح کنترل تردد در این محور اظهار کرد: مأموران پلیس راه هنگام رصد خودروهای عبوری، یک دستگاه سمند را به دلیل انجام حرکات مارپیچ و ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پس از توقف خودرو نشان داد فردی که پشت فرمان قرار داشته، ۱۲ ساله بوده و هیچ‌گونه گواهینامه رانندگی نداشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: با توجه به تخلفات انجام‌شده، خودرو برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

رانندگی بدون گواهینامه، به‌ویژه در سنین پایین و همراه با انجام حرکات پرخطر، از عوامل افزایش‌دهنده احتمال وقوع حوادث رانندگی است.

کد مطلب 6915224

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