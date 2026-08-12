به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالحسین معزی شامگاه چهار شنبه در هیات حضرت علی اکبر هلال احم با تأکید بر جایگاه توحید و نماز در سعادت انسان، گفت: «لا اله الا الله» قلعه مستحکم الهی است و هر کس با ایمان و باور حقیقی به یگانگی خداوند وارد این حصن شود، از عذاب الهی در امان خواهد بود.
وی با اشاره به حدیث معروف «لا اله الا الله حصنی»، اظهار کرد: توحید تنها یک ذکر زبانی نیست، بلکه به معنای ایمان، باور و تسلیم در برابر خداوند، پذیرش رسالت پیامبر اکرم(ص) و ولایت الهی است و انسان را در مسیر هدایت قرار میدهد.
آیتالله معزی نماز را «عمود دین» خواند و افزود: همانگونه که خیمه بدون ستون برپا نمیماند، دین نیز بدون نماز استوار نخواهد بود. البته نماز زمانی انسانساز است که با معرفت، حضور قلب و توجه به خداوند اقامه شود.
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه دین بر سه رکن اعتقادات، احکام و اخلاق استوار است، تصریح کرد: شناخت خداوند، پیامبر(ص) و معارف دینی، عمل به احکام الهی و پایبندی به اخلاق اسلامی، مسیر سعادت دنیا و آخرت را برای انسان هموار میکند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش معرفت دینی در میان جوانان تأکید کرد و گفت: همانگونه که برای کسب علم و دانش تلاش میکنیم، باید برای شناخت خداوند، قرآن و آموزههای اهلبیت(ع) نیز وقت بگذاریم؛ چراکه پیشرفت جامعه اسلامی در گرو علم، ایمان و عمل به دستورات الهی است.
آیتالله معزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی، خاطرنشان کرد: هیئتها باید علاوه بر ایجاد شور و محبت اهلبیت(ع)، به ارتقای معرفت دینی، تبیین آموزههای اعتقادی و پاسخگویی به نیازهای فکری نسل جوان نیز توجه ویژه داشته باشند.
وی در پایان، خدمت به مردم، رعایت حقوق دیگران، پرهیز از ظلم، عمل به احکام الهی و تقویت اخلاق اسلامی را از مهمترین آموزههای دین اسلام برشمرد و بر ضرورت تربیت نسل جوان بر پایه معرفت، ایمان و مسئولیتپذیری تأکید کرد.
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