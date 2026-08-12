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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶

دستگیری عاملان اصلی سرقت خطوط لوله نفت در شهرستان آغاجاری

دستگیری عاملان اصلی سرقت خطوط لوله نفت در شهرستان آغاجاری

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان آغاجاری از دستگیری دو نفر به دلیل سرقت لوله های خط نفت و توقیف یک خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نواب داورپناه چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر سرقت از خطوط لوله اصلی نفت خام در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی آغاجاری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو حامل لوله نفت که پس جدا کردن و بارگیری قصد فروش آنها را داشتند، شدند و در یک عملیات منسجم آن را توقیف و دو سارق اصلی این سرقت را دستگیر کردند

فرمانده انتظامی شهرستان اغاجاری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6915383

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