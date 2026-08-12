دستگیری عاملان اصلی سرقت خطوط لوله نفت در شهرستان آغاجاری

به گزارش خبرنگار مهر، نواب داورپناه چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر سرقت از خطوط لوله اصلی نفت خام در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی آغاجاری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو حامل لوله نفت که پس جدا کردن و بارگیری قصد فروش آنها را داشتند، شدند و در یک عملیات منسجم آن را توقیف و دو سارق اصلی این سرقت را دستگیر کردند

فرمانده انتظامی شهرستان اغاجاری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.