حریق میانکاله فرصتی برای اصلاح مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح پنجشنبه در دومین نشست نظام فرماندهی حادثه (ICS) پس از حریقهای اخیر پناهگاه حیات وحش و ذخیرهگاه زیستکره میانکاله اظهار کرد: پس از هر حادثه، ارزیابی عملکرد نیروها، تصمیمهای اتخاذشده و نحوه استفاده از منابع ضروری است تا تجربه بهدستآمده در عملیاتهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: هدف این نشست بررسی عملکرد افراد نیست، بلکه باید عملکرد سیستم مدیریت حادثه مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت، محدودیتها و بخشهایی که نیازمند اصلاح یا تقویت هستند، شناسایی شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: حریقهای اخیر میانکاله تجربههای ارزشمندی در حوزه عملیات ایجاد کرده است و این تجربهها باید به اصلاح برنامههای عملیاتی، مشخصتر شدن مسئولیتها، تقویت پشتیبانی و افزایش هماهنگی میان واحدهای مختلف تبدیل شود.
کنعانی با تأکید بر اهمیت نظام فرماندهی حادثه ادامه داد: این نظام زمانی اثربخش خواهد بود که پس از هر عملیات مورد بازبینی قرار گیرد و بر اساس تجربه واقعی میدان ارتقا پیدا کند؛ بنابراین ارزیابی پس از عملیات بخشی از فرآیند مدیریت حادثه است.
در این نشست، روند فرماندهی و هدایت عملیات، نحوه سازماندهی و استقرار نیروها، تقسیم مأموریتها، استفاده از ماشینآلات و تجهیزات، پشتیبانی عملیاتی، ارتباطات میدانی، الزامات ایمنی و هماهنگی با دستگاههای همکار بررسی شد.
همچنین وضعیت تجهیزات و ماشینآلات، نیازهای عملیاتی، نحوه توزیع نیروها، پشتیبانی لجستیکی و راهکارهای کاهش زمان واکنش در برابر حریقهای احتمالی آینده مورد ارزیابی قرار گرفت.
در پایان نیز بر اصلاح و تکمیل برنامههای عملیاتی و تقویت هماهنگی میان واحدهای مرتبط برای افزایش سرعت، ایمنی و اثربخشی عملیات اطفای حریق تأکید شد.
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