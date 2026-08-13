به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشنقلب از اجرای یک طرح گسترده مقابله با خردهفروشان مواد مخدر و افزایش احساس امنیت در سطح محلات این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی اجرای طرحهای هدفمند پلیس برای پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران انتظامی موفق شدند ۷۰ نفر از خردهفروشان و عوامل توزیع مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: در بازرسیهای انجامشده از مخفیگاه و محل فعالیت این افراد، ۶ کیلو و ۴۸۰ گرم انواع مواد مخدر و همچنین ۲۵۰ عدد قرصهای روانگردان و متادون کشف و ضبط شد.
سرهنگ روشن قلب با تأکید بر استمرار طرحهای مقابلهای پلیس، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت و بدون اغماض، برخورد با عوامل توزیع مواد مخدر را ادامه خواهد داد و از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.
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