مسائل آب و کشاورزی دشتستان با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به دعوت نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی وارد این شهرستان شدند و از تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های مهم حوزه آب و کشاورزی بازدید کردند.

این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت طرح‌های آبی و کشاورزی، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی و مسائل و نیازهای بخش کشاورزی دشتستان انجام شده است.

بازدید از سد دالکی

رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس صبح چهارشنبه در نخستین برنامه خود از سد دالکی به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی و آبی استان بوشهر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت عملیات و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در این طرح مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون در جریان مسائل و چالش‌های پیش روی تکمیل سد دالکی قرار گرفتند.

سد دالکی از طرح‌های مهم استان بوشهر در حوزه تأمین و مدیریت منابع آب است که تکمیل آن می‌تواند در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و پایداری فعالیت‌های تولیدی منطقه نقش داشته باشد.

بررسی طرح‌های آبیاری نخلستان‌ها

در ادامه این سفر، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از طرح‌های آبیاری نخلستان‌های دشتستان نیز بازدید خواهند کرد.

بررسی وضعیت شبکه‌های آبیاری، نحوه تأمین آب نخیلات، مسائل مرتبط با بهره‌وری منابع آب و نیازهای کشاورزان از جمله محورهای این بازدیدها خواهد بود.

دشتستان به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان بوشهر، به‌ویژه در حوزه تولید خرما و محصولات باغی، بخش قابل توجهی از ظرفیت کشاورزی استان را در خود جای داده است و مدیریت منابع آب از مسائل اساسی این بخش محسوب می‌شود.

بررسی پروژه‌های در دست اجرای دشتستان

رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در ادامه برنامه خود از تعدادی دیگر از پروژه‌های در دست اجرای شهرستان دشتستان بازدید خواهند کرد.

این بازدیدها فرصتی برای بررسی مستقیم روند اجرای پروژه‌ها، شناسایی موانع و مشکلات و طرح مسائل شهرستان در سطح ملی است و انتظار می‌رود مسائل و مطالبات حوزه آب و کشاورزی دشتستان در جریان این سفر مورد بررسی قرار گیرد.

حضور اعضای کمیسیون تخصصی مجلس در دشتستان با هدف آگاهی از وضعیت میدانی طرح‌های آب و کشاورزی و بررسی راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی این شهرستان انجام شده است.