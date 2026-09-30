قاسم کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهدای اصناف و کارگری کردستان نقش مهمی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ایفا کردند و برگزاری اجلاسیه استانی با هدف بازخوانی و تبیین این نقش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کردستان ۱۴۰ شهید در حوزه اصناف و کارگری دارد که در راستای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، تاکنون دو یادواره شهرستانی برگزار شده است.

رئیس بسیج اصناف کردستان ادامه داد: یکی از این یادواره‌ها با مشارکت شهرستان‌های قروه، بیجار و دهگلان به میزبانی قروه و یادواره دیگر با محوریت شهرستان‌های سقز، دیواندره و بانه در سقز برگزار شد.

کاوه با بیان اینکه برنامه‌های بزرگداشت شهدا صرفاً به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، گفت: معرفی سیره و نقش شهدای اصناف و کارگری و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان از اهداف اصلی برگزاری این برنامه‌هاست.

وی عنوان کرد: در کنار برگزاری یادواره‌های شهرستانی، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدای اصناف و کارگری نیز انجام شده است تا ضمن تکریم خانواده‌ها، بخشی از خاطرات و ویژگی‌های این شهدا برای نسل‌های آینده بازگو شود.

رئیس بسیج اصناف کردستان خاطرنشان کرد: اجلاسیه شهدای اصناف و کارگری استان با حضور معاون وزیر و جمعی از مسئولان استانی برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود ابعاد مختلف نقش این شهدا در عرصه‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.