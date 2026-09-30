به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی پیش از ظهر چهارشنبه در سمینار تخصصی «تابآوری نظام سلامت در حوادث و بلایا» اظهار کرد: تابآوری نظام سلامت یکی از مؤلفههای اساسی در مدیریت حوادث و بحرانهاست و تقویت این ظرفیت نیازمند استفاده از دانش روز و بهرهگیری از تجربه نیروهای عملیاتی است.
وی افزود: آمادگی مجموعههای درمانی و فوریتهای پزشکی برای واکنش سریع به حوادث، نقش مهمی در کاهش پیامدهای بحران و ارائه خدمات بهموقع به آسیبدیدگان دارد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث کردستان ادامه داد: ارتقای دانش مدیریت بحران و تقویت توان تخصصی کارکنان باید به صورت مستمر دنبال شود تا نظام سلامت بتواند در شرایط مختلف، خدمات مورد نیاز مردم را با سرعت و کیفیت مناسب ارائه کند.
هدائی با اشاره به ظرفیت نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بیان کرد: کارشناسان فوریتهای پزشکی در حوادث مختلف، تجربههای ارزشمندی در زمینه ارائه خدمات پیشبیمارستانی به دست آوردهاند و استفاده از این تجربیات میتواند به ارتقای آمادگی نظام سلامت در مواجهه با بحرانها کمک کند.
وی عنوان کرد: تبادل تجربیات میان اساتید دانشگاه، متخصصان علوم پزشکی و نیروهای عملیاتی یکی از محورهای مهم این سمینار بود و میتواند زمینه همافزایی بیشتر میان بخشهای مختلف نظام سلامت را فراهم کند.
در این سمینار تخصصی، جمعی از اساتید، صاحبنظران و مسئولان حوزه سلامت استان کردستان، ابعاد مختلف تابآوری نظام سلامت، آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه و راهکارهای تقویت ظرفیتهای سازمانی در مدیریت بحران را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین در جریان این نشست، عملکرد نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و تجربیات میدانی آنان در مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تداوم آموزش، افزایش آمادگی و اشتراکگذاری تجربیات در حوزه فوریتهای پزشکی تأکید شد.
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