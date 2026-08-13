کمالوند: نیروی واقعی خیبر روی سکوهاست؛ لیگ امسال سخت و فشرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از مسابقه با فجرسپاسی، در آستانه آغاز رقابتهای فصل جدید لیگ برتر، با تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که بار دیگر سعادت حضور در میان همشهریان عزیزم را پیدا کردهام و امیدوارم فصل جاری برای همه لرتباران فصل خوبی باشد.
وی افزود: امیدوارم باشگاه خیبر خرمآباد بتواند با ارائه بازیهای خوب و کسب نتایج مناسب، زمینه شادی و نشاط اجتماعی را در شهر خرمآباد و همه شهرهای لرنشین کشور فراهم کند و این نشاط در طول فصل تداوم داشته باشد.
لیگ امسال سختتر و فشردهتر شده است
سرمربی خیبر خرمآباد با اشاره به شرایط رقابتهای فصل جدید لیگ برتر گفت: فکر میکنم لیگ امسال لیگ بسیار سختی باشد؛ چراکه تعداد تیمها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، زمان آمادهسازی تیمها نسبت به گذشته کمتر بوده است.
کمالوند ادامه داد: قوانین جدیدی که در خصوص بازیکنان خارجی وضع شده و کاهش تعداد این بازیکنان از نظر سهمیه نیز شرایط خاصی را برای تیمها ایجاد کرده است. مجموع این عوامل باعث میشود مسابقات امسال از حساسیت و دشواری بیشتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به فشردگی برنامه مسابقات تصریح کرد: فشردگی جدول مسابقات نیز یکی دیگر از عواملی است که سختی رقابتها را مضاعف میکند و تیمها باید از نظر بدنی، فنی و روانی آمادگی لازم را برای حضور در چنین شرایطی داشته باشند.
خیبر با تیمی جوان و آماده وارد مسابقات میشود
سرمربی خیبر با ابراز رضایت از شرایط تیمش گفت: خوشبختانه تیم ما تیمی بسیار خوب و جوان است و از هر نظر برای آغاز مسابقات آمادهایم.
کمالوند اظهار امیدواری کرد که خیبر بتواند فصل جدید را با موفقیت آغاز کند و افزود: تلاش مجموعه تیم این است که از همان هفتههای نخست، شرایط مناسبی را در جدول مسابقات ایجاد کنیم و با ارائه بازیهای قابل قبول، رضایت هواداران را به دست آوریم.
وی با تأکید بر اهمیت شروع قدرتمندانه فصل خاطرنشان کرد: آنچه برای من اهمیت بسیار زیادی دارد این است که بتوانیم مسابقات را با موفقیت شروع کنیم. شروع خوب میتواند از نظر روحی و انگیزشی تأثیر بسیار زیادی بر ادامه مسیر تیم داشته باشد.
نیروی واقعی خیبر روی سکوهاست
کمالوند در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نقش هواداران خیبر خرمآباد گفت: مهمترین چیزی که از هواداران عزیزمان انتظار داریم، حمایت از تیم از همان بازی نخست است.
وی تأکید کرد: نیروی واقعی تیم خیبر روی سکوهاست. هواداران میتوانند با حضور پرشور خود، انرژی بسیار خوبی را به بازیکنان منتقل کنند و همین انرژی میتواند در داخل زمین به انگیزه، اعتمادبهنفس و روحیه بیشتر بازیکنان تبدیل شود.
سرمربی خیبر افزود: امیدوارم از همان بازی اول شاهد حضور پرشور هواداران باشیم و انرژی خوبی که از روی سکوها به زمین منتقل میشود، هم به جذابتر شدن مسابقات کمک کند و هم روحیه بازیکنان خیبر را بالاتر ببرد.
امید به فصل خوب برای خیبر و مردم لرستان
کمالوند در پایان با تأکید بر پیوند عمیق خیبر با هواداران و مردم لرستان گفت: امیدوارم فصل جاری برای باشگاه خیبر، شهر خرمآباد و همه مردم لرستان فصل خوبی باشد و بتوانیم با عملکردی شایسته، پاسخ مناسبی به حمایتهای هواداران بدهیم.
وی ابراز امیدواری کرد خیبر خرمآباد در طول فصل با ارائه بازیهای خوب و کسب نتایج مطلوب، بتواند نماینده شایستهای برای فوتبال لرستان در سطح اول فوتبال کشور باشد و شور و نشاط بیشتری را به جامعه ورزش استان و هواداران این تیم منتقل کند.
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