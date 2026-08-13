  1. استانها
  2. تهران
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

بازداشت یک فرد در صالحیه به‌دلیل فعالیت در حمایت از ربع پهلوی

بازداشت یک فرد در صالحیه به‌دلیل فعالیت در حمایت از ربع پهلوی

بهارستان- یک فرد اهل صالحیه به‌دلیل فعالیت تبلیغاتی در حمایت از ربع پهلوی در فضای مجازی توسط پلیس امنیت عمومی بهارستان بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان از بازداشت فردی در شهر صالحیه به‌دلیل فعالیت در حمایت از رژیم طاغوت و خاندان منحوس پهلوی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داده است.

بر اساس این گزارش، این فرد به همراه شماری از اعضای خانواده خود در اینستاگرام اقدام به حمایت از ربع پهلوی کرده بود.

پلیس امنیت عمومی بهارستان اعلام کرده است که این فعالیت‌ها پس از بررسی‌های انجام‌شده شناسایی و فرد موردنظر در ادامه اقدامات پلیسی بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، متهم پس از دستگیری برای رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی شده است.

جزئیات بیشتری درباره اتهامات دقیق این فرد، محتوای فعالیت‌های منتسب به او و تصمیم مرجع قضایی درباره پرونده اعلام نشده است.

کد مطلب 6915874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه