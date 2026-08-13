به گزارش خبرنگار مهر، پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان از بازداشت فردی در شهر صالحیه بهدلیل فعالیت در حمایت از رژیم طاغوت و خاندان منحوس پهلوی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داده است.
بر اساس این گزارش، این فرد به همراه شماری از اعضای خانواده خود در اینستاگرام اقدام به حمایت از ربع پهلوی کرده بود.
پلیس امنیت عمومی بهارستان اعلام کرده است که این فعالیتها پس از بررسیهای انجامشده شناسایی و فرد موردنظر در ادامه اقدامات پلیسی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، متهم پس از دستگیری برای رسیدگی به اتهامات مطرحشده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی شده است.
جزئیات بیشتری درباره اتهامات دقیق این فرد، محتوای فعالیتهای منتسب به او و تصمیم مرجع قضایی درباره پرونده اعلام نشده است.
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