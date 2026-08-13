نرگس امینیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمتحرکی امروز به یکی از مهمترین عوامل افزایش اضافهوزن و چاقی در کودکان تبدیل شده و آمارهای استان مرکزی نیز نشان میدهد شیوع این معضل در میان کودکان و نوجوانان استان از میانگین کشوری بالاتر است.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۲۵ درصد کودکان و نوجوانان استان مرکزی با اضافهوزن یا چاقی مواجه هستند که ۱۴ درصد آنان اضافهوزن و ۹ درصد نیز چاقی دارند و این در حالی است که این شاخصها در سطح کشور بهترتیب حدود ۱۲ و ۷.۵ درصد گزارش شده است.
امینیپور تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد شیوع اضافهوزن و چاقی در دانشآموزان پسر استان مرکزی ۲۸ درصد و در دانشآموزان دختر حدود ۲۵ درصد است.
وی ادامه داد: چاقی در کودکی میتواند خطر ابتلا به بیماریهای مختلف در بزرگسالی را افزایش دهد و ریسک ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، اختلالات چربی خون، بیماریهای قلبی و عروقی و سایر بیماریهای غیرواگیر در این افراد بیشتر است.
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: فعالیت بدنی منظم از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از اضافهوزن و چاقی است و کودکان و نوجوانان باید روزانه حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند.
وی افزود: خانوادهها با کاهش زمان استفاده کودکان از تلفن همراه و وسایل الکترونیکی و تشویق آنان به بازی و فعالیت بدنی، میتوانند نقش مؤثری در افزایش تحرک کودکان و پیشگیری از اضافهوزن داشته باشند.
امینی پور بیان کرد: والدین میتوانند با مراجعه به نزدیکترین پایگاه سلامت، از سنجش شاخص توده بدنی کودکان و نوجوانان و ارجاع موارد دارای اضافهوزن به پزشک و کارشناس تغذیه بهرهمند شوند.
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تغذیه سالم نقش مهمی در پیشگیری از چاقی کودکان دارد و ضروری است خوراکیهای کمارزش مانند چیپس و پفک با مواد غذایی سالم جایگزین شود و کودکان و نوجوانان روزانه حداقل پنج واحد میوه و سبزی مصرف کنند.
وی تصریح کرد: پیشگیری از اضافهوزن و چاقی باید از سالهای نخست زندگی آغاز شود و آموزش عادتهای سالم، تحرک و تغذیه مناسب از همان دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد.
امینی پور گفت: پیشگیری از فقر حرکتی و چاقی کودکان نیازمند مشارکت خانواده، مدارس و نظام سلامت است و اصلاح زودهنگام سبک زندگی میتواند از بروز بسیاری از بیماریهای غیرواگیر در آینده پیشگیری کند.
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