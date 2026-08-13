حجت الاسلام پوریوسفی: عزت امروز ایران نتیجه ایستادگی دیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی پوریوسفی شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش بیبدیل دفاع مقدس در بیداری منطقه و تداوم مسیر رهبری، اظهار کرد:بیدار کردن منطقه با دفاع مقدس از میراث ماندگار رهبر شهیداست.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) با اشاره به روایت دست گذاشتن ایشان بر شانه سلمان فارسی، گفت:مؤمنان آینده همنشین و همراه واقعی سلمان در حفظ اسلام هستند.
حجت الاسلام پوریوسفی با اشاره به تلاشها برای تضعیف جایگاه کشور، دوران قاجار و حکومتهای پیشین، افزود: دوران گذشته شاهان با هدف کوچک کردن، تکهتکه کردن ایران برنامهریزی شده بود.
وی با بیان اینکه حجم دروغهای تاریخی هدفشان القای ضعف در ذهن جوانان بود؛تصریح کرد:در حالی که ایران در گذشته تمام مولفههای قدرت از جمله آموزش، نظامیگری و اقتصاد را در اختیار داشت و اکنون این وابستگیها بهطور عمدی ایجاد شده است.
تأثیر انقلاب و دفاع مقدس بر معادلات منطقه
کارشناس مذهبی با استناد به فرمایش رهبر شهید، وقوع انقلاب را نقطه عطفی بیان کرد که با عمل مردم، کل منطقه را به بیداری کشاند.
وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس در بدو تشکیل انقلاب، جرقه بیداری منطقه را زد،گفت:اگر آن ایستادگی رخ نمیداد، امروز در این جایگاه نبودیم.
حجت الاسلام پوریوسفی از پیش بینی رهبر شهید انقلاب درباره جنگهای منطقه ای در آینده گفت و افزود: عزت امروز ایران نتیجه مستقیم آن مسیر است.
پیوند خون شهدا با حضور مردم در میدانها
حجت الاسلام پوریوسفی با اشاره به تحلیل ماهیت قیامها و شعارهای مردمی، این حرکتها را پیوندی ناگسستنی با خونخواهی رهبر شهید بیان کردو گفت: این مسیر تا فرمان بعدی رهبر یا تا زمان حضور امام زمان (عج) متوقف نخواهد شد.
وی با اشاره به نقش حیاتی حضور شهدا در سوریه برای دفاع از حرم، افزود: اگر آن ایثارگریها صورت نمیگرفت، امروز مردم در میدانهای مقاومت حضور نداشتند و در واقع ما امروز میوه عمل شهدا را میچینیم.
«مقاومت» تنها سنگر بقای بشریت در عصر جهانیسازی است
کارشناس مذهبی با اشاره به نگاهی به چالشهای جهانیسازی، اظهار کرد:مقاومت انسانها تنها سنگر باقیمانده برای حفظ بشریت در دوران معاصر است
وی افزود: سقوط این سنگر انسانی، به معنای سقوط تمام ارزشهای بشری خواهد بود.
حجت الاسلام پوریوسفی تصریح کرد:حضور امروز مردم در خیابانها و بیداری آنها را جلوهای از آزادیخواهی و اثر مستقیم استراتژیهای دفاع مقدس است،که در تاریخ ماندگار میشود.
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