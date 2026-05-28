حجت الاسلام علی پناه: اتحاد رمز پیروزی ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میثم علیپناه شامگاه پنجشنبه در جمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: رشت قدمگاه شهدا است و حالا میدان شهرداری، میدان عزت، شرف، غیرت، نورانیت و کرامت است.
وی گفت: شهید عطری جزو مقدمین در دفاع از حرم حضرت زینب (س) بوده است که اهل گیلان است لذا باید به وجود شهدا و شهرتان افتخار کنید.
کارشناس مذهبی تصریح کرد: این دشمنان احمق مردم ایران و رهبر ایران را نشناختند در غیر این صورت مرتکب این جنایتهای بزرگ نمیشدند.
حجتالاسلام علیپناه افزود: همیشه میگفتیم خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست اما کسی که در این مسیر پیشقدم شد رهبر شهیدمان بود.
وی گفت: با پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حجت بر همگان تمام شد لذا اتحاد رمز پیروزی ما است و امروز صفوف ما متحدتر و قلوب نزدیکتر از هر زمانی است و نگذاریم حتی به بهانههای موجه، این اتحاد مقدس خدشهدار شود.
کارشناس مذهبی اضافه کرد: طبق قرآن مرگ ما شناسنامه ماست لذا هرگونه زندگی کنیم به همانگونه از این دنیا چشم خواهیم بست در هر صورت مرگ به سراغ ما خواهد آمد اما شهادت مرگ تاجرانه است زیرا شهیدانه زندگی کردند.
حجتالاسلام علیپناه خاطرنشان کرد: در این جنگ شاهد بودیم که صدای حقطلبی از مسیحیان درآمد اما در همین کشور عدهای شاهد قتل ۱۶۸ کودک بیگناه بودند و دم نزدند لذا این مردم هیچ وقت فراموش نمیکنند که در قبال وطن سکوت اختیار کردید.
نظر شما