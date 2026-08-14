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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

سقز- پیکر مطهر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای»از شهدای هنگ مرزی بانه، با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان شهید و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی در شهرستان سقز تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تشییع و تدفین پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان سقز برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهید، یاد و خاطره فداکاری‌های وی در مسیر تأمین امنیت مرزهای کشور را گرامی داشتند.

پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

شهید علی باوه‌ای از نیروهای هنگ مرزی بانه بود که در حین انجام مأموریت و کنترل ترددات مرزی و مقابله با قاچاق کالا، بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

در این مراسم، فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان شهید و جمع زیادی از مردم شهرستان سقز حضور داشتند.

پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

حضور پرشمار مردم در مراسم تشییع، جلوه‌ای از قدردانی و همراهی جامعه با خانواده شهید علی باوه‌ای و نیروهای مرزبانی بود؛ نیروهایی که در مسیر حراست از مرزهای کشور و تأمین امنیت، در شرایط مختلف به انجام مأموریت می‌پردازند.

پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

پیکر شهید باوه‌ای پس از برگزاری آیین تشییع، در شهرستان سقز به خاک سپرده شد و مردم و مسئولان با حضور در این مراسم، ضمن وداع با این شهید، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

کد مطلب 6916039

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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      خداوند بیامرزد غیور مردان مرزدار
    • زهره IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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      با سید و سالار شهیدان رهرو بود 🍃🌸🌿

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