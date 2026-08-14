به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تشییع و تدفین پیکر شهید مرزبانی «علی باوه‌ای» با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان سقز برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهید، یاد و خاطره فداکاری‌های وی در مسیر تأمین امنیت مرزهای کشور را گرامی داشتند.

شهید علی باوه‌ای از نیروهای هنگ مرزی بانه بود که در حین انجام مأموریت و کنترل ترددات مرزی و مقابله با قاچاق کالا، بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

در این مراسم، فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان شهید و جمع زیادی از مردم شهرستان سقز حضور داشتند.

حضور پرشمار مردم در مراسم تشییع، جلوه‌ای از قدردانی و همراهی جامعه با خانواده شهید علی باوه‌ای و نیروهای مرزبانی بود؛ نیروهایی که در مسیر حراست از مرزهای کشور و تأمین امنیت، در شرایط مختلف به انجام مأموریت می‌پردازند.

پیکر شهید باوه‌ای پس از برگزاری آیین تشییع، در شهرستان سقز به خاک سپرده شد و مردم و مسئولان با حضور در این مراسم، ضمن وداع با این شهید، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.