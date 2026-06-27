پیکر شهید ماردین احدی در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر شهید گروهبان دوم ماردین احدی، سرباز وظیفه نیروی انتظامی که در راه تأمین امنیت و آرامش مردم به فیض شهادت نائل آمد، عصر شنبه با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولان در شهرستان سقز برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان و مردم شهرستان سقز حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ این شهید مدافع امنیت، پیکر وی را تا آرامستان آیچی سقز همراهی کردند و شهید ماردین احدی در قطعه شهدای این آرامستان آرام گرفت.

ضیاالدین نعمانی، فرماندار سقز در پی شهادت این سرباز وظیفه نیروی انتظامی، شهادت وی را تسلیت گفت و بیان داشت: خبر شهادت شهید گروهبان دوم ماردین احدی، سرباز وظیفه نیروی انتظامی که در راه تأمین امنیت و آرامش جامعه جان خود را فدا کرد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

فرماندار سقز ضمن عرض تسلیت به خانواده این شهید، همرزمان، فرماندهان نیروی انتظامی، مجموعه فراجا و مردم شهرستان، از خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

وی تأکید کرد: یاد و خاطره این شهید گرانقدر در اذهان مردم قدرشناس ایران اسلامی ماندگار خواهد بود.

شهید گروهبان دوم ماردین احدی، سرباز وظیفه نیروی انتظامی شامگاه جمعه در جریان حمله تروریستی به ایست بازرسی بانه به شهادت رسید.

همچنین پیکر مطهر گروهبان یکم محمد حسن‌بیگی نیز که در جریان درگیری با تروریست‌های مسلح در محل ایست و بازرسی خروجی بانه به سمت سقز جان خود را در راه حفظ امنیت کشور فدا کرد، بر دستان مردم بانه تشییع شد.