به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهید مدافع وطن، سرباز وظیفه مرزبانی «علی باوه‌ای» بعدازظهر سه شنبه با حضور سرهنگ مرادی جانشین هنگ مرزی بانه، رئیس عقیدتی سیاسی، جمعی از معاونان، کارکنان و همرزمان این شهید در گلزار شهدای شهرستان سقز برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهید علی باوه‌ای، یاد و خاطره این شهید مرزبانی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و عزت کشور، بر تداوم مسیر شهیدان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شهید علی باوه‌ای از شهدای مدافع وطن و سرباز وظیفه مرزبانی بود که در مسیر انجام مأموریت و تأمین امنیت مرزهای کشور به شهادت رسید.