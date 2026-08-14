سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت باطری خودروهای سواری در سطح معابر شهر کاشان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ابراز کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی دقیق محل های سرقت‌ متوجه شدند که سارق با یک دستگاه خودروی سواری پراید با پلاک مخدوش اقدام به سرقت نموده و از محل متواری می شود

که با اقدامات فنی و تخصصی وی را که فردی سابقه‌دار بوده شناسایی و پس از کسب دستور از مقام محترم قضایی و با یک اقدام ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: متهم در چندین مرحله بازجویی به ۹ فقره سرقت باطری خودروهای سواری در سطح شهرکاشان اعتراف نموده و در این رابطه شش نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست تا خودروهای خودرا به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنند و تا حد امکان برای پارک آن از پارکینگ و یا محل های دارای نور کافی استفاده کنند.