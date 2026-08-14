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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

بازگشت آزادگان نماد ایمان و مقاومت در برابر دشمن است

بازگشت آزادگان نماد ایمان و مقاومت در برابر دشمن است

مشگین شهر- امام جمعه مشگین‌شهر گفت: بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی، جلوه‌ای از ایمان، صبر و استقامت ملت ایران در برابر سخت‌ترین فشارهای دشمنان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: صبر و استقامت آزادگان در دوران اسارت رژیم بعثی، الگویی ماندگار از ایمان، اراده و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و امام راحل است.

وی افزود: آزادگان با حفظ ایمان و باور خود در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کردند و امروز انتقال فرهنگ ایثار، شهادت، صبر و مقاومت آنان به نسل‌های جدید یک ضرورت است.

امام جمعه مشگین‌شهر همچنین با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، آن را از پیامدهای شوم دخالت و استکبار آمریکا در ایران دانست و گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، منافع آمریکا در کشور قطع شد و دشمنی استکبار با ملت ایران ادامه پیدا کرد.

حجت الاسلام باوقار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعزام اکیپ پزشکی به منطقه روستای موییل، از پزشکان و بانیان این اقدام و خدمت‌رسانی به مناطق محروم قدردانی کرد.

وی در خطبه نخست نیز با تأکید بر ضرورت استکبارستیزی، گفت: راه مقابله با استکبار در آموزه‌های قرآن کریم، تقویت ایمان، صبر و تقوای الهی، مدیریت جنگ روانی، توجه مسئولان به اقتصاد مردم، مدیریت منابع و پرهیز از اسراف، حفظ وحدت و همدلی و تبعیت از ولایت فقیه است.

امام جمعه مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: در شرایط تقابل جبهه حق و باطل، جامعه اسلامی باید با حفظ وحدت و تقویت تاب‌آوری درونی، در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان ایستادگی کند.

کد مطلب 6916236

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