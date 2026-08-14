به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، اظهار کرد: خون رهبر شهید، سرداران، دانشمندان و مردم و کودکان شهید ایران اسلامی، مطالبه ملت برای مقابله با دشمنان را در دل مردم زنده نگه داشته است و روحیه مقاومت همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این واقعه را نمونه‌ای تاریخی از دخالت آمریکا در امور داخلی ایران دانست و افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران مسئله‌ای مربوط به دوران پس از انقلاب نیست، بلکه سابقه دخالت و سلطه‌طلبی این کشور به سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد.

امام جمعه قشم با بیان اینکه «ایران ضعیف» محصول تکیه بر بیگانگان و کنار گذاشتن ظرفیت‌های داخلی است، گفت: تجربه تاریخی دوران پهلوی نشان داد هرگاه مسئولان به جای اتکا به مردم، نگاه خود را به قدرت‌های خارجی دوخته‌اند، کشور آسیب دیده است.

حاجبی، کودتای ۲۸ مرداد و فتنه سال ۱۳۸۸ را در زمره تجربه‌هایی دانست که ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن را نشان می‌دهد و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت کلمه و انسجام ملی نیاز داریم و نباید اجازه دهیم اختلاف و چنددستگی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی «رهبری واحد، سیاست نه شرقی و نه غربی و بصیرت در برابر جنگ نرم» را از مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: اعتماد به مردم، یکی از پایه‌های اصلی تولید قدرت سیاسی است؛ بنابراین در کنار بی‌اعتمادی به دشمن، باید به ظرفیت‌های داخلی، توان مردم و مسئولان کشور نیز اعتماد داشته باشیم.

امام جمعه قشم همچنین با اشاره به موضوع جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، آن را نمونه‌ای از ضعف و وابستگی حکومت گذشته دانست و گفت: ملت ایران در جمهوری اسلامی با تقدیم خون شهدا اجازه نداده است حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار بر امنیت و حاکمیت خود در منطقه و به‌ویژه تنگه هرمز ایستاده است.

حاجبی با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، مقاومت آنان را جلوه‌ای از عزت، صبر و ایستادگی ملت ایران عنوان کرد و افزود: مقاومت اسلامی امروز زنده‌تر از گذشته است و فشار و ترور نمی‌تواند «سیمرغ مقاومت» را از میدان خارج کند؛ مقاومت برای ملت ایران نماد عزت و ایستادگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مطالبات مردم قشم پرداخت و با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد برای بررسی مشکلات شهرستان، اظهار کرد: موضوع تنش آبی با جدیت در حال پیگیری است و اراده‌ای جدی برای حل مشکل آب در شهرستان وجود دارد.

امام جمعه قشم همچنین توسعه زیرساخت‌های جزیره را از مطالبات مهم مردم دانست و گفت: تمرکز معاونت عمرانی و سازمان منطقه آزاد قشم بر توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل مسیرهای مواصلاتی و بزرگراه‌های جزیره، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است.

حاجبی، مسئله مسکن را نیز از دیگر اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: این موضوع مدتی با وقفه مواجه شده بود، اما اکنون برنامه‌ریزی مناسبی برای ازسرگیری و پیگیری آن انجام شده است و باید با جدیت تا حصول نتیجه دنبال شود.

وی در پایان از تلاش‌های مسئولان شهرستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، فرماندار، دادستان، شورای شهرستان و دیگر مدیران و دست‌اندرکاران برای پیگیری مطالبات مردم قدردانی کرد و گفت: انتظار مردم این است که وعده‌های مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود و آثار آن در زندگی مردم دیده شود.