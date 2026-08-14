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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

امام جمعه قشم: ایران قوی با تکیه بر مردم ساخته می‌شود

امام جمعه قشم: ایران قوی با تکیه بر مردم ساخته می‌شود

قشم- امام جمعه قشم، با تأکید بر اینکه تجربه تاریخی کشور نشان داده اعتماد به قدرت‌های بیگانه نتیجه‌ای جز تضعیف ایران نداشته است، گفت:ایران قوی با تکیه بر مردم ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، اظهار کرد: خون رهبر شهید، سرداران، دانشمندان و مردم و کودکان شهید ایران اسلامی، مطالبه ملت برای مقابله با دشمنان را در دل مردم زنده نگه داشته است و روحیه مقاومت همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این واقعه را نمونه‌ای تاریخی از دخالت آمریکا در امور داخلی ایران دانست و افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران مسئله‌ای مربوط به دوران پس از انقلاب نیست، بلکه سابقه دخالت و سلطه‌طلبی این کشور به سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد.

امام جمعه قشم با بیان اینکه «ایران ضعیف» محصول تکیه بر بیگانگان و کنار گذاشتن ظرفیت‌های داخلی است، گفت: تجربه تاریخی دوران پهلوی نشان داد هرگاه مسئولان به جای اتکا به مردم، نگاه خود را به قدرت‌های خارجی دوخته‌اند، کشور آسیب دیده است.

حاجبی، کودتای ۲۸ مرداد و فتنه سال ۱۳۸۸ را در زمره تجربه‌هایی دانست که ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن را نشان می‌دهد و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت کلمه و انسجام ملی نیاز داریم و نباید اجازه دهیم اختلاف و چنددستگی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی «رهبری واحد، سیاست نه شرقی و نه غربی و بصیرت در برابر جنگ نرم» را از مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: اعتماد به مردم، یکی از پایه‌های اصلی تولید قدرت سیاسی است؛ بنابراین در کنار بی‌اعتمادی به دشمن، باید به ظرفیت‌های داخلی، توان مردم و مسئولان کشور نیز اعتماد داشته باشیم.

امام جمعه قشم همچنین با اشاره به موضوع جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، آن را نمونه‌ای از ضعف و وابستگی حکومت گذشته دانست و گفت: ملت ایران در جمهوری اسلامی با تقدیم خون شهدا اجازه نداده است حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار بر امنیت و حاکمیت خود در منطقه و به‌ویژه تنگه هرمز ایستاده است.

حاجبی با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، مقاومت آنان را جلوه‌ای از عزت، صبر و ایستادگی ملت ایران عنوان کرد و افزود: مقاومت اسلامی امروز زنده‌تر از گذشته است و فشار و ترور نمی‌تواند «سیمرغ مقاومت» را از میدان خارج کند؛ مقاومت برای ملت ایران نماد عزت و ایستادگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مطالبات مردم قشم پرداخت و با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد برای بررسی مشکلات شهرستان، اظهار کرد: موضوع تنش آبی با جدیت در حال پیگیری است و اراده‌ای جدی برای حل مشکل آب در شهرستان وجود دارد.

امام جمعه قشم همچنین توسعه زیرساخت‌های جزیره را از مطالبات مهم مردم دانست و گفت: تمرکز معاونت عمرانی و سازمان منطقه آزاد قشم بر توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل مسیرهای مواصلاتی و بزرگراه‌های جزیره، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است.

حاجبی، مسئله مسکن را نیز از دیگر اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: این موضوع مدتی با وقفه مواجه شده بود، اما اکنون برنامه‌ریزی مناسبی برای ازسرگیری و پیگیری آن انجام شده است و باید با جدیت تا حصول نتیجه دنبال شود.

وی در پایان از تلاش‌های مسئولان شهرستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، فرماندار، دادستان، شورای شهرستان و دیگر مدیران و دست‌اندرکاران برای پیگیری مطالبات مردم قدردانی کرد و گفت: انتظار مردم این است که وعده‌های مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود و آثار آن در زندگی مردم دیده شود.

کد مطلب 6916202

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