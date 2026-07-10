حاجبی: تشییع «امام شهید» شکست پروژه دشمن برای حذف فرهنگ مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبههای نماز جمعه این هفته قشم با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تشییع و تدفین «امام شهید»، حضور گسترده مردم در این آیین را جلوهای از وفاداری ملت به ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این حضور پرشور نشان داد دشمن در مقابله با اندیشه انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت ناکام مانده است.
وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) افزود: همزمانی شب شهادت آن حضرت با مراسم تشییع و تدفین امام شهید، اگرچه در ظاهر یک تقارن زمانی به نظر میرسد، اما دربردارنده پیامها و حکمتهای عمیق معنوی و الهی است.
امام جمعه قشم با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع برگزار شده در تهران، قم، مشهد مقدس، نجف و کربلا تصریح کرد: با وجود تلاش رسانههای معاند برای کمرنگ جلوه دادن این مراسم، حضور گسترده مردم در داخل و خارج از کشور، اقتدار، انسجام و پایبندی ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام حاجبی ادامه داد: این تشییع باشکوه ثابت کرد که دشمن در حذف فرهنگ مقاومت، آرمانهای انقلاب اسلامی و مسیر شهدا توفیقی نداشته و خون شهیدان همچنان ضامن استمرار این راه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مراسم تشییع شهدا صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بیان کرد: این حضور مردمی در حقیقت تجدید میثاق با آرمانهای الهی و انقلابی است و فرهنگ شهادت، جامعه را به سوی حیات، امید، پویایی و حرکت سوق میدهد.
امام جمعه قشم با استناد به آموزههای قرآنی، شهادت را منشأ حیات امت اسلامی دانست و گفت: شهید تنها خود به حیات جاودانه دست نمییابد، بلکه با ایثار و فداکاری خود روح زندگی، بیداری و آگاهی را در جامعه زنده میکند.
وی افزود: مراسم تشییع امام شهید موجب تقویت روحیه استقلالخواهی، عزت ملی، خودباوری، همبستگی اجتماعی، فرهنگ ایثار و امید در میان ملت ایران شد و پیام مقاومت را به ملتهای آزاده جهان منتقل کرد.
حجتالاسلام حاجبی همچنین حضور گسترده مردم در این مراسم را عاملی برای برهم خوردن محاسبات دشمن توصیف کرد و گفت: اذعان برخی مقامات دشمن به گستردگی این حضور، بیانگر شکست تحلیلهای آنان درباره میزان حمایت مردم از انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه خونخواهی شهدا باید با حکمت، بصیرت و وحدت دنبال شود، اظهار کرد: ملت ایران خواهان اجرای عدالت در برابر عاملان جنایت هستند، اما این مطالبه نباید زمینهساز اختلاف و دوگانگی در داخل کشور شود.
امام جمعه قشم حفظ انسجام ملی، پرهیز از اختلاف و همراهی مسئولان با مردم را از مهمترین عوامل ناکامی دشمن برشمرد و خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید متناسب با مسئولیت و توان خود در ادامه راه شهدا نقشآفرینی کنند.
وی خدمت صادقانه، فعالیت فرهنگی، روشنگری، بهرهگیری از قلم و بیان و انجام عمل صالح را از مصادیق پاسداری از آرمانهای شهدا عنوان کرد و افزود: هر فرد در هر جایگاه اجتماعی، مسئولیتی در حفظ و تداوم مسیر انقلاب اسلامی بر عهده دارد.
حجتالاسلام حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت درگذشت شیخ محمد صالح امینی، از علمای اهل سنت هرمزگان، وی را شخصیتی مردمی، انقلابی و وحدتآفرین توصیف کرد.
وی با تقدیر از خدمات این عالم اهل سنت اظهار داشت: مرحوم شیخ محمد صالح امینی همواره در مسیر تقویت وحدت شیعه و اهل سنت، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضور در عرصههای مختلف انقلابی پیشگام بود و منش و رفتار او میتواند الگویی برای علمای شیعه و اهل سنت باشد.
امام جمعه قشم در پایان بر ضرورت صیانت از وحدت و همدلی در شهرستان قشم تأکید کرد و گفت: اتحاد میان شیعه و اهل سنت از ارزشمندترین سرمایههای این منطقه است و علما، نخبگان و اقشار مختلف مردم باید با هوشیاری اجازه ندهند دشمنان با ایجاد اختلاف، این سرمایه اجتماعی را خدشهدار کنند.
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