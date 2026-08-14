دشمن به دنبال جنگ داخلی و اختلاف در داخل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثق ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه در همدان ضمن دعوت از عموم مردم به رعایت تقوای الهی و حرکت در مسیر مستقیم، اظهار کرد: قرآن کریم هدف از ارسال رسولان الهی در تمامی امت‌ها را ۲ امر بنیادین تحقق «عبودیت الهی» و «اجتناب از طاغوت» دانسته است.

وی با بیان اینکه عبودیت با عمل به قوانین خداوند محقق می‌شود، تصریح کرد: اگر فردی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود چارچوب‌های الهی، حلال و حرام و موازین فقهی را رعایت کند ان فرد «عبدالله» است و هرچه انسان از قوانین الهی فاصله بگیرد و به سمت محرمات حرکت کند به سمت «عبد ابلیس» و «عبد طاغوت» گرایش پیدا کرده است.

امام جمعه همدان با اشاره به سیره حضرت موسی(ع) و مقابله با فرعون گفت: برای تحقق ولایت الهی در جامعه ابتدا باید طاغوت که نماد کفر صریح است کنار زده شود، اما پس از غرق شدن فرعون و حذف کفر محض مرحله سخت‌تر یعنی «عبدالله شدن جامعه» آغاز می‌شود که این امر نیازمند اخذ و اجرای قوانین الهی است.

وی با هشدار نسبت به جریان «نفاق» که پس از افول کفر و در بستر جوامع دینی رشد می‌کند، افزود: در کنار جریان کفر که صریح و قابل تشخیص است، جریان نفاق قرار دارد که بسیار مرموز و پیچیده است چراکه این جریان در ظاهر عضوی از جامعه دینی است، نماز می‌خواند و در ظاهر مثل بقیه است، اما می‌تواند مانع راه خدا شود.

آیت الله شعبانی موثق با اشاره به جریان سامری به عنوان نماد نفاق، خاطرنشان کرد: این جریان به‌ظاهر مذهبی زینت‌دهنده است و با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی صدا دارد اما فاقد روح و حقیقت است و این جریان فریبنده عقل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، جوانان را جذب می‌کند اما آن‌ها را به راه حق هدایت نمی‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان یک نکته کلیدی درباره پیچیدگی جریان نفاق، گفت: فرعون برای انحراف مردم از دارایی‌های خود هزینه می‌کرد، اما جریان نفاق به قدری پیچیده است که هزینه انحراف مردم را از جیب خود مردم دریافت می‌کند به این معنا که از سرمایه و طلاهای مردم استفاده می‌کند تا آن‌ها را از مسیر حق دور کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چرایی انحراف بنی‌اسرائیل با وجود دیدن معجزات حضرت موسی(ع) پرداخت و با بیان اینکه برای سقوط یک جامعه سه دلیل وجود دارد، ادامه داد: دلیل نخست عدم مقاومت و صبر است، جامعه‌ای که در مقابل سختی‌ها و فتنه‌ها اهل صبر نباشد، به سرعت دچار لغزش می‌شود.

آیت الله شعبانی موثق دلیل دوم سقوط یک جامعه را شایعه‌پذیری دانست و ادامه داد: جامعه بی‌حوصله و فاقد مقاومت به‌راحتی با شایعات همانند شایعه مرگ حضرت موسی منحرف می‌شود و در چنین شرایطی جریان نفاق با نفوذ در میان خواص افکار عمومی را سحر می‌کند.

وی سومین دلیل را ظاهربینی و مادی‌گرایی عنوان کرد و افزود: بنی‌اسرائیل به جای توجه به حقایق دچار ظاهربینی بودند و بدون واکاوی لایه‌های زیرین قضایا فریب نمادهای دروغین مانند گوساله سامری را خوردند.

امام جمعه همدان در پایان با اشاره به عبرت‌های تاریخی از زمان پیامبر اسلام(ص) و سیره بنی‌اسرائیل، تصریح کرد: جامعه‌ای که شایعه‌پذیر باشد و به عمق مسائل توجه نکند، چهل سال زحمت رهبران الهی را هدر داده و به انحراف کشیده می‌شود.

وی در خطبه دوم با اشاره به اینکه جریان نفاق با ترکیب سرمایه، هنر، رسانه و فناوری می‌تواند در جامعه انحراف ایجاد کند، گفت: جامعه دینی همواره در درون خود مخالفانی دارد.

آیت الله شعبانی موثق ادامه داد: دشمنان گاهی بیرون از جامعه دینی هستند و صراحتا با ما می‌جنگند که نماد آن امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی است اما جریان پیچیده‌تر جریان فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درون جامعه دینی است که در ظاهر هم‌فکر و هم‌زبان ما است اما در باطن اعتقادی ندارد.

وی با بیان اینکه این جریان‌ها قدرت واژگون کردن واقعیت‌ها را دارند، اظهار کرد: جریان نفاق می‌تواند اتکا به کدخدا را در مقابل اتکا به خدا مطرح کنند و جامعه را به سمت تکیه بر ظالم‌ها سوق دهند و به تعبیر قرآن کریم می‌توانند جامعه دینی را به سمت «رکون الی الظالمین» متمایل کنند و صحبت از کدخدا می‌کنند و خدا را حذف می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان به نمونه‌های تاریخی این جریان اشاره کرد و گفت: همین جریان نفاق، جمهوری اسلامی را برای کشورهای عرب به‌عنوان موجودیتی خطرناک معرفی کرد، گفتمان مقاومت را تضعیف نمود، هلال شیعی را در مقابل هلال سنی مطرح کرد و جنگ شیعه و سنی را دامن زد؛ با همین جنگ رسانه‌ای و شناختی، پایگاه‌های خود را در منطقه مستقر و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به کشورهای عرب فروختند و آن‌ها را نماد تسلیم قرار دادند.

وی با مقایسه دو گفتمان مقاومت و تسلیم در منطقه خاطرنشان کرد: گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی توانسته است رژیم صهیونیستی و آمریکا را مستاصل کند و آن‌ها را به بن‌بست فکری و عملیاتی برساند و حتی به هذیان‌گویی بکشاند، امروز ابرقدرت‌های نظامی دنیا در برابر ایران اسلامی در بن‌بست هستند به طوری که اوایل جنگ رمضان می‌گفتیم نباید تسلیم شویم و امروز می‌گوییم دشمن باید تسلیم شود.

آیت الله شعبانی تاکید کرد: نتیجه گفتمان تسلیم این است که رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای عرب می‌گوید «گاو شیرده» اما نتیجه گفتمان مقاومت این است که رئیس‌جمهور آمریکا در ترکیه هنگام حمل غذا با کامیون فرار می‌کند.

خطیب نماز جمعه همدان با رد راه‌حل‌های تسلیم و تشکیل ائتلاف‌های جدید در منطقه گفت: آیا آمریکا با پایگاه‌هایش در منطقه برای کشورهای عرب امنیت ایجاد کرد؟ اگر آمریکا می‌توانست کمک کند این کشورها دست به دامن پاکستان و ترکیه نمی‌شدند. راه‌حل شناخت فریب‌های گوساله سامری و بازگشت کشورهای اسلامی به گفتمان مقاومت است.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان مقاومت فقط استکبارستیزی نیست، تصریح کرد: در گفتمان مقاومت مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، عدالت‌محوری و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه نیز مطرح است، این گفتمان نباید به جنگ‌طلبی تفسیر شود چراکه معیشت مردم، اقتصاد، مبارزه با فساد و تبعیض در آن اولویت دارد و در برابر کسانی که بیت‌المال را به یغما می‌برند نیز می‌ایستد.

نماینده ولی‌فقیه در همدان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولان هشدار داد که تصمیم‌ها و رفتارهای منجر به آشوب ذهنی جامعه را مراقبت کنند و افزود: امروز دشمن برنامه‌ریزی کرده تا جنگ داخلی و اختلاف در کشور ایجاد کند و حتی ممکن است از طرق مختلف در تصمیم‌های مسئولان نفوذ کرده و خطای محاسباتی ایجاد کند.

وی اظهار کرد: برخی اظهارنظرها و تصمیم‌ها، ذهن جامعه را آشفته می‌کند که برای جامعه مضر است، گران‌کردن بنزین در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و باعث آشوب ذهنی و تورم شدیدتر در جامعه می‌شود و دولت مشکلاتی دارد و مردم باید در فرهنگ مصرف همراهی و کمک کنند، اما راه‌حل گران‌سازی‌هایی که منجر به تورم‌های شدیدتر می‌شود نیست.

آیت الله شعبانی موثق یاد آزادگان سرافراز را گرامی داشت و از تلاش‌های عزاداران، هیئت‌های مذهبی، مساجد و موکب‌های حسینی در عراق، ایران و استان همدان در دو ماه محرم و صفر قدردانی کرد.

وی تاکید کرد: تجمعات تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اشاره بفرمایند ادامه خواهد یافت و این پرچم هدایت و جمهوری اسلامی، ان‌شاءالله به دست صاحب اصلی‌اش خواهد رسید.