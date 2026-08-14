امام جمعه کنگاور: جهاد تبیین سلاح مقابله با جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسعد حسین پناهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کنگاور با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: جهاد تبیین یکی از مهم‌ترین مصادیق تقوا در شرایط کنونی است و باید با جدیت دنبال شود.

امام جمعه کنگاور با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: جنگ امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تنها ابعاد نظامی و اقتصادی ندارد، بلکه یک جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای و شناختی نیز در جریان است و دشمن تلاش می‌کند با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، محاسبات جامعه را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه ماهیت شبهات و تحولات رسانه‌ای با سرعت زیادی در حال تغییر است، تصریح کرد: فعالان عرصه جهاد تبیین نباید تنها در موضع دفاعی قرار داشته باشند و به شبهات پاسخ دهند، بلکه باید رویکردی فعالانه داشته باشند و با شناخت فرهنگ، تمدن و ماهیت نظام سلطه، اهداف و عملکرد جریان سلطه را برای مردم تبیین و افشا کنند.

حجت‌الاسلام پناهی تبیین ضرورت مقاومت، وعده‌های الهی، روایت صحیح از پیروزی‌ها و چرایی دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران را از محورهای مهم جهاد تبیین دانست و گفت: در موضوع مقاومت نباید تنها به شعار اکتفا کرد، بلکه باید با ارائه نمونه‌های تاریخی، سرنوشت کشورهایی که در برابر فشار آمریکا و غرب کوتاه آمده یا مسیر سازش را انتخاب کرده‌اند، برای نسل جوان تشریح شود.

وی با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مشکلات داخلی و برخی نارضایتی‌ها نباید موجب شود دستاوردهای کشور در عرصه‌های مختلف نادیده گرفته شود و دشمن بتواند روایت شکست را به جامعه تحمیل کند.

امام جمعه کنگاور خاطرنشان کرد: قدرت موشکی، مقاومت ملت ایران و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود از جمله واقعیت‌هایی است که باید با استدلال و منطق برای افکار عمومی، به‌ویژه نسل جوان، تبیین شود.

وی در ادامه با اشاره به شبهه مطرح‌شده درباره علت دشمنی ایران و آمریکا افزود: ریشه این خصومت تنها به ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بازنمی‌گردد، بلکه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سابقه طولانی دخالت‌های آمریکا در امور ایران نیز باید برای نسل جوان تبیین شود.

حجت‌الاسلام پناهی با اشاره به تحولات منطقه و راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت راهبردی، ظرفیت‌های اقتصادی و منابع گسترده خود، همواره یکی از موانع اصلی تحقق اهداف سلطه‌طلبانه دشمنان در منطقه بوده است و به همین دلیل فشارها علیه کشور ادامه دارد.

وی همچنین بر ضرورت تبیین شخصیت و کارآمدی رهبران انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: دشمن تلاش می‌کند با بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد شبهه، کارآمدی نظام و مدیریت کشور را زیر سؤال ببرد؛ بنابراین باید ابعاد علمی، اخلاقی، مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و سبک زندگی رهبران انقلاب برای نسل جوان و نوجوان تبیین شود.

امام جمعه کنگاور با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، به مناسبت‌های این ماه از جمله سالروز پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ ۳۳ روزه، سالروز جدایی بحرین از ایران، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و سالروز کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد.

وی با تجلیل از آزادگان سرافراز اظهار کرد: آزادگان در دوران اسارت سختی‌های فراوانی را تحمل کردند اما هویت اسلامی و انقلابی خود را حفظ کردند و امروز به عنوان سفیران پرافتخار انقلاب اسلامی برای ملت ایران شناخته می‌شوند.

حجت‌الاسلام پناهی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر اهمیت پرداخت زکات گفت: زکات یکی از وظایف مهم مؤمنان است و صاحبان مال و ثروت باید نسبت به حقوق شرعی و اجتماعی اموال خود توجه داشته باشند و آن را به‌درستی ادا کنند.

وی همچنین حجاب و عفاف را از دغدغه‌های مهم جامعه دانست و افزود: همه مردم و مسئولان وظیفه دارند در این زمینه با روش‌های صحیح، اخلاقی و اسلامی اقدام کنند و اجازه ندهند فرهنگی که با فداکاری شهدا و مجاهدت مردم شکل گرفته، تحت تأثیر فرهنگ‌های بیگانه قرار گیرد.

امام جمعه کنگاور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و انسجام ملی، برای سربلندی ملت ایران، موفقیت جبهه مقاومت، حفظ و حراست از نظام اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دعا کرد.