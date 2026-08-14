به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، در خطبه های نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند پیروزی ملت ایران در جنگ اخیر را در اذهان عمومی به شکست تبدیل کند، گفت: بدون اغراق، ایران پیروز این جنگ است و دشمن نتوانست به اهداف خود از جمله تجزیه ایران، از بین بردن انقلاب اسلامی و متوقف کردن برنامه هسته‌ای دست یابد.

وی اظهار کرد: اگر دشمن توانایی رسیدن به اهداف خود را داشت، می‌توانست اقدامات بیشتری انجام دهد؛ اما ایران تسلیم نشد و دشمن در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به مشکلات داخلی کشور افزود: دشمن تلاش می‌کند از مشکلات موجود در داخل برای القای شکست ایران استفاده کند، بنابراین وظیفه ما حفظ انسجام و وحدت و تقویت اعتقاد به نصرت الهی است.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توطئه‌های فرهنگی دشمن ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف، ترویج بی‌بندوباری، بی‌عفتی و بی‌حجابی و ترویج مشروبات در کشور است تا دین و ایمان مردم را تضعیف کند لذا باید از تاریخ و گذشته عبرت بگیریم و قضایایی مانند اندلس را فراموش نکنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه اختلاف موجب از بین رفتن عزت می‌شود، یادآورشد: رهبر انقلاب همواره در پیام‌ها و بیانات خود بر وحدت تأکید دارند و امروز نیز حفظ وحدت و انسجام ملی از مهم‌ترین وظایف مردم و مسئولان است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تغییر فرهنگ جامعه ایران است، تصریح کرد: دشمن با بمب و جنگ نتوانست ایران را از بین ببرد و با بصیرت مردم در عرصه فرهنگی نیز نخواهد توانست به اهداف خود دست پیدا کند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به سالروز پذیرش استقلال بحرین از سوی رژیم پهلوی اظهار کرد: ۲۳ مرداد سال ۱۳۵۰، رژیم پهلوی اعلام استقلال بحرین را پذیرفت و به آن افتخار کرد؛ در حالی که این نخستین بار در تاریخ پهلوی نبود که بخشی از کشور از دست رفت و منافع ملی مورد چپاول قرار گرفت.

وی افزود: با وجود این سابقه تاریخی، امروز عده‌ای تلاش می‌کنند رژیم پهلوی را تقدیس و تطهیر کنند، در حالی که باید تاریخ را دقیق مطالعه و از وقایع گذشته عبرت گرفت.

امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به سالروز هجرت پیامبر اسلام(ص) از مکه به مدینه در اول ربیع‌الاول گفت: در دوره ستم‌شاهی تلاش شد تاریخ و هویت جامعه تغییر کند، اما با بصیرت مردم و عنایت خداوند این توطئه‌ها به نتیجه نرسید.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به سالروز ورود آزادگان جنگ تحمیلی به کشور در ۲۷ مردادماه، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حدود ۴۳ هزار نفر از ایرانیان به اسارت دشمن درآمدند که حدود نیمی از آنان توسط صلیب سرخ ثبت نشده بودند.

وی با بیان اینکه آزادگان سال‌های سخت اسارت و شکنجه را تحمل کردند، افزود: این افراد از آرمان‌ها و اسلام دست نکشیدند و ما به آزادگان سرافراز کشور افتخار می‌کنیم.