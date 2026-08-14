به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی ضمن تبریک حلول ماه ربیعالاول، با اشاره به واقعه لیلةالمبیت اظهار داشت: شب اول ماه ربیع، شبی است که پیامبر اکرم(ص) به فرمان الهی و با پیام جبرئیل امین، هجرت خود را از مکه به مدینه آغاز کرد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: برای آنکه مشرکان قریش متوجه خروج پیامبر(ص) نشوند، از امیرالمؤمنین علی(ع) خواسته شد در بستر پیامبر(ص) بخوابد؛ اقدامی که با پذیرش خطری بزرگ از سوی حضرت همراه بود و ایشان با ازخودگذشتگی کامل، جان خویش را برای حفظ جان پیامبر(ص) به خطر انداخت.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: این فداکاری زمینه نزول آیه شریفه «وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشری نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ الله» شد؛ آیهای که خداوند در آن از کسانی سخن میگوید که جان خود را برای کسب رضایت الهی فدا میکنند و در پایان نیز میفرماید: «والله رئوف بالعباد».
ضرورت تأمین امنیت پایدار و مشارکت مردم
آیتالله محامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناامنیهای اخیر در استان اظهار داشت: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش مواردی مانند قتل، غارت، گروگانگیری و سرقت در استان هستیم. این ناامنیها شکلهای مختلفی دارد؛ گاهی توسط اشرار و گروهکها رخ میدهد، گاهی ناشی از قاچاق مواد مخدر است و گاهی نیز در قالب سرقت و اخاذی بروز میکند.
وی تصریح کرد: انتظار ما از مسئولان این است که برای تأمین امنیت پایدار مردم تلاش بیشتری داشته باشند. بنده در جریان اقدامات فراوان آنان هستم، اما لازم است اقدامات قابلبیان به مردم گزارش شود تا مردم نیز از تلاشهای انجامشده آگاه باشند و در صورت نیاز، از همکاری مردم و سران طوایف استفاده شود.
نماینده ولیفقیه در سیستانوبلوچستان افزود: از مردم و بهویژه سران طوایف و قبایل نیز انتظار میرود در تأمین امنیت منطقه خود مشارکت فعال داشته باشند. امیدواریم با تلاش بیشتر مسئولان و همکاری مردم، شاهد وضعیت مناسبتری در استان باشیم.
آیتالله محامی با اشاره به مباحث هفته گذشته خود درباره عوامل فرهنگی و اجتماعی ناامنی گفت: همانگونه که با شرارت و سرشاخههای آن برخورد میشود، باید با ریشههای آن نیز مقابله کرد. پیشگیری بهتر از درمان است و جلوگیری از وقوع ناامنی، بسیار بهتر از برخورد پس از وقوع آن خواهد بود.
وی تأکید کرد: از کسانی که جایگاه و تریبونی در اختیار دارند، انتظار میرود در سخنان خود بصیرت و دقت بیشتری داشته باشند و پیش از بیان مطالب، تأمل کنند.
پاسخ آیتالله محامی به جنجالهای رسانهای اخیر
امام جمعه زاهدان در ادامه به جنجال رسانهای هفته گذشته درباره سخنان خود اشاره کرد و گفت: هفته گذشته عرض کردم که دشمن به دنبال ضربه زدن به وحدت است و باید هوشیار باشیم؛ پس از آن، جنجالی رسانهای شکل گرفت و موضعگیریهای متفاوتی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سخنان خود نامی از فرد خاصی نبرده است، تصریح کرد: برخی مدعی شدند که منظور من فرد مشخصی بوده است؛ در حالی که اگر آن فرد چنین سخنانی نگفته باشد، چگونه میتوان ادعا کرد که منظور از سخنان من او بوده است؟ این دقیقاً مصداق همان بازی رسانهای است.
آیتالله محامی با بیان اینکه سخنانش از سر خیرخواهی و با نگاه کارشناسی به آسیبهای اجتماعی مطرح شده است، افزود: در موضوع وحدت، بنده پیشتاز بودهام و بیشترین تعامل را با بزرگان اهل سنت داشتهام. در برگزاری مراسم ختم بخاری، موضوع ساختوسازهای غیرمجاز و ماجرای توهین به یکی از علمای اهل سنت، همواره بر مدار عدل، انصاف و قانون حرکت کردهام و این مسیر مورد تأیید امام شهید و رهبر حکیم انقلاب نیز قرار گرفته است.
نماینده ولیفقیه در سیستانوبلوچستان در بخش پایانی سخنان خود با تبیین دیدگاهش درباره تفاوت وهابیت و اهل سنت اظهار داشت: وهابیت در میان اهل سنت، همانند بهائیت در میان شیعیان، دستساخته استعمار انگلیس برای ایجاد تفرقه در جوامع اسلامی است. همانگونه که شیعیان، بهائیان را مسلمان نمیدانند، اهل سنت نیز وهابیت را جدا از جریان اصیل اهل سنت میدانند.
وی افزود: اهل سنت استان عمدتا حنفی و تحصیلکرده مکتب دیوبندی هستند که دو شاخصه مهم آن، مبارزه با استعمار و مقابله با تفکر تکفیری و وهابیت است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه ما به نفوذ تفکر وهابیت روی آورده است؛ هرچند ممکن است فردی در استان بهصورت رسمی خود را وهابی نداند، اما این تفکر میتواند به اشکال مختلف رواج پیدا کند.
آیتالله محامی تأکید کرد: از علمای اهل سنت که پیرو مکتب دیوبندی هستند انتظار میرود همانند بزرگان خود، در برابر این تفکر انحرافی ایستادگی کنند و پیشگام مقابله با آن باشند.
وی در پایان گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد تا با بصیرت کامل با توطئههای دشمن مقابله کنیم و تحت تأثیر جوسازیها و بازیهای رسانهای قرار نگیریم.
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