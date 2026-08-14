به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین نوفرستی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند اظهار کرد: همانگونه که مصدق با دل بستن به آمریکا از مسیر انقلاب ناب و روحانیت فاصله گرفت، زمینههای کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ فراهم شد.
وی ادامه داد: تلاش انبیای الهی و شهدا در طول تاریخ در مسیر غلبه دین خدا بر سایر مکاتب بوده و امروز اسلام غالب و پیروز است؛ بهگونهای که حتی دشمنان نیز به عظمت ایران اسلامی اعتراف میکنند.
خطیب جمعه بیرجند با اشاره به سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه لبنان، این رخداد را از مصادیق بارز پیروزی جبهه حق دانست و گفت: در این جنگ فرزندان اسلام بینی صهیونیستها را به خاک مالیدند و غلبه اسلام را همراه با عزت و قدرت به نمایش گذاشتند.
نوفرستی افزود: در نهایت این دشمن بود که احساس شکست کرد و برای پایان دادن به جنگ به رایزنی پرداخت.
وی تصریح کرد: دشمنان با شهادت شخصیتهایی همچون سید حسن نصرالله و مجاهدان جبهه مقاومت به دنبال زمینهسازی برای سلطه صهیونیستها و آمریکاییها و خلع سلاح حزبالله بوده اند، اما قطعاً راه به جایی نخواهند برد.
خطیب جمعه بیرجند ادامه داد: همانطور که در جنگ ۳۳ روزه پیروز شدیم، آینده روشنی در انتظار مسلمانان لبنان، یمن و ایران اسلامی است.
وی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹، این رخداد را از نشانههای پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: هشت سال آمریکاییها و جهان در مقابل انقلاب اسلامی به میدان آمدند و هر ابزاری را به کار گرفتند، اما بازگشت عزتمندانه آزادگان پس از تحمل سختیهای فراوان نشان داد که ما در مسیر حق هستیم.
نوفرستی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی ریشهدار است، تأکید کرد: سفارتخانه آمریکا مرکز برنامهریزی برای سلطه بر کشور بود و برای افراد اهل بصیرت روشن است که دشمنی آمریکا از پیش از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شده بود.
وی در ادامه با اشاره به درخواستهایی مبنی بر گذشتن از خون شهید به خاطر مصالح کشور، این رویکرد را خلاف مشی اسلام و سیره ائمه(ع) دانست و گفت: حادثه کربلا و خونخواهی اباعبدالله الحسین(ع) توسط همه ائمه اطهار نشان میدهد که خونخواهی مظلومان، مسیر نورانی دین است.
خطیب جمعه بیرجند افزود: انتظار میرود مجموعههای قضایی، حقوقی و وزارت امور خارجه این موضوع را در عرصه بینالملل دنبال کنند.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ۴۷ سال با مدیریت پیامبرگونه امامین انقلاب پیش رفته است، اظهار کرد: دشمنان رهبر نظام و یارانش را به شهادت رساندهاند، اما این موضوع شخصی نیست و تعقیب آن موجب تقویت جبهه مقاومت و افزایش امید نیروهای مؤمن و صالح خواهد شد.
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