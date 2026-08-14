ماندگاری هوای گرم در لرستان؛ افزایش سرعت باد طی فردا

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، شامگاه جمعه در تحلیل شرایط جوی لرستان به رسانهها اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته پیشرو، جو منطقه در مجموع نسبتاً آرام خواهد بود.
افزایش ابر و وزش باد در ساعات بعدازظهر
وی افزود: طی امروز و فردا، در تمامی نقاط استان، بهویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود که در برخی مناطق میتواند به بازه قابل ملاحظه تا نسبتاً شدید برسد.
مرادپور با اشاره به تداوم شرایط گرم جوی در استان خاطرنشان کرد: طی ۴۸ ساعت آینده، هوای گرم در لرستان ماندگار خواهد بود و تغییر محسوسی در روند دماها پیشبینی نمیشود.
توصیه به صرفهجویی در مصرف آب و برق
مدیرکل هواشناسی لرستان با توجه به تداوم گرمای هوا بر ضرورت مدیریت مصرف منابع تأکید کرد و گفت: با توجه به ماندگاری هوای گرم، صرفهجویی در مصرف آب و برق به شهروندان توصیه میشود.
بر اساس این پیشبینی، شهروندان و دستگاههای اجرایی میتوانند با توجه به شرایط جوی پیشرو، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف انرژی و آب و همچنین فعالیتهای روزانه در ساعات افزایش سرعت باد در نظر بگیرند.
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