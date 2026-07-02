فراخوان جنبش النجباء برای تشییع پیشوای شهید امت در عراق 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اجرایی جنبش جنبش النجباء در آستانه برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت (قدسالله نفسه) پیامی را خطاب به ملت عراق صادر کرد.
در این پیام ضمن دعوت از آحاد ملت عراق برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آمده است: برای خدا برخیزید، خشم کافران را برانگیزید و بشتابید به استقبال سید بزرگواری که مهمان گرامی عراق خواهد بود.
النجباء میافزاید: شهید سیدعلی خامنهای پیشوای امت، زائری است که پس از دههها دوری، به عتبات مقدسه بازمیگردد. ما در حالی از او استقبال میکنیم که همواره آرزو داشتیم در میانمان باشد و سرزمین عراق به دیدارش مفتخر شود.
این بیانیه تصریح کرد که این مراسم تشییع، تنها یک مراسم وداع نخواهد بود، بلکه یک همهپرسی عملی است که یگانگی راستین ما در خون، سرنوشت، هویت و موضع را آشکار میسازد و اتحاد میادین مقاومت علیه استکبار و سلطهطلبی را به نمایش میگذارد.
النجباء حضور گسترده مردم عراق را سیلی محکمی بر صورت دشمنان توطئهگر دانست تاکید کرد که این حضور پیامی روشن خواهد داد که راه مقاومت همچنان پابرجاست و وفاداران به عهد، در این مسیر استوار باقی ماندهاند.
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