علی فکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دوره تمرین مشترک کیک‌بوکسینگ سبک ویژه بانوان، با حضور ۶۰ فایتر و مربیان منتخب از سراسر استان بوشهر، در سالن فتح‌المبین برگزار شد.

وی اضافه کرد: این دوره با هدف ارزیابی و انتخاب برترین فایترها جهت اعزام به مسابقات کشوری طراحی شده بود و در این برنامه، فایترها در فضایی حرفه‌ای به تمرین و ارزیابی پرداختند.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر تصریح کرد: عملکرد فایترها از جنبه‌های مختلفی نظیر توانایی‌های فنی، آمادگی جسمانی، مهارت در اجرای قوانین مبارزه و ظرفیت حضور در رقابت‌های کشوری مورد بررسی دقیق قرار گرفت. این ارزیابی‌ها مبنای انتخاب نفرات برتر برای اعزام به مسابقات سراسری خواهد بود.

وی افزود: استقبال پرشور بانوان ورزشکار از این دوره، نشان از عزم جدی آن‌ها برای حضور در میادین کشوری دارد و امید می‌رود با استمرار چنین برنامه‌هایی، شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزشکاران استان بوشهر در سطح ملی باشیم.

در حاشیه این رویداد که به نمایندگی زهرا اصلانی نماینده بانوان سبک IMAO در استان انجام شد، از همراهی و پشتیبانی محسن فرهادی رئیس هیئت انجمن‌های ورزشهای رزمی شهرستان بوشهر قدردانی به عمل آمد.

همچنین برگزاری این دوره با نظارت مستقیم سمیه غریبی نائب‌رئیس هیئت رزمی شهرستان بوشهر همراه بود که بر روند ارزیابی و کیفیت تمرینات نظارت داشت.