به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش سوری صبح امروز شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی، اظهار کرد: دومین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشری» در استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: این دوره آموزشی فشرده، طی دو روز در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ مردادماه در استان برگزار خواهد شد و حدود ۲۰۰ نفر از علاقهمندان در آن شرکت خواهند کرد.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهداف این طرح، افزود: طرح «بشری» باهدف ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم و ارتقای سطح دانش قرآنی جامعه در حال برگزاری است.
سوری، تصریح کرد: پس از اتمام دوره، به شرکتکنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد و همچنین به مدت شش ماه از پشتیبانیهای لازم جهت تثبیت محفوظات بهرهمند خواهند شد.
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