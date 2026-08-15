به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش سوری صبح امروز شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی، اظهار کرد: دومین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشری» در استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی فشرده، طی دو روز در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ مردادماه در استان برگزار خواهد شد و حدود ۲۰۰ نفر از علاقه‌مندان در آن شرکت خواهند کرد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهداف این طرح، افزود: طرح «بشری» باهدف ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم و ارتقای سطح دانش قرآنی جامعه در حال برگزاری است.

سوری، تصریح کرد: پس از اتمام دوره، به شرکت‌کنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد و همچنین به مدت شش ماه از پشتیبانی‌های لازم جهت تثبیت محفوظات بهره‌مند خواهند شد.