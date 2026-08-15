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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

دومین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشری» در لرستان برگزار می‌شود

دومین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشری» در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برگزاری دومین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشری» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش سوری صبح امروز شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی، اظهار کرد: دومین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشری» در استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی فشرده، طی دو روز در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ مردادماه در استان برگزار خواهد شد و حدود ۲۰۰ نفر از علاقه‌مندان در آن شرکت خواهند کرد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهداف این طرح، افزود: طرح «بشری» باهدف ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم و ارتقای سطح دانش قرآنی جامعه در حال برگزاری است.

سوری، تصریح کرد: پس از اتمام دوره، به شرکت‌کنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد و همچنین به مدت شش ماه از پشتیبانی‌های لازم جهت تثبیت محفوظات بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6916934

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