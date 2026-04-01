فرماندار دشتی: ملت ایران پای نظام و انقلاب ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید «سید دانیال سجادی» از شهدای اقتدار وطن با بیان اینکه صبر و استقامت خانوادههای شهدا مایه عزت و افتخار ملت ایران است، گفت: دشمنان گمان میکنند با ترور و جنایات میتوانند به اهداف شوم خود برسند، اما کور خواندهاند.
فرماندار شهرستان دشتی ضمن تبریک و تسلیت به مردم شهرستان و خانواده معظم شهدا، تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان دشتی را به شدت محکوم کرد.
فرماندار دشتی افزود: این ملت، ملت شهادت و ایثار است و آرزوی شهادت در راه وطن را در دل دارد. مردم ایران و بهویژه مردم شهرستان دشتی همواره پای نظام و انقلاب ایستادهاند و در برابر دشمنان سر تسلیم فرود نمیآورند.
مقاتلی خاطرنشان کرد: خون شهیدان اقتدار وطن، ضامن امنیت و عزت ایران اسلامی است و ملت ایران تا آخرین لحظه در دفاع از آرمانهای امام و شهدا پایدار خواهد ماند.
در این دیدار همچنین امام جمعه شهرستان، مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرمانده سپاه امام رضا علیهالسلام، فرمانده انتظامی و جمعی از دیگر مسئولین شهرستان نیز حضور داشتند.
نظر شما