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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

قاضی‌عسکر: محرومیت‌های شهرری از دغدغه‌های اصلی من بود

قاضی‌عسکر: محرومیت‌های شهرری از دغدغه‌های اصلی من بود

ری- تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ری گفت: محرومیت‌های موجود در بخش‌هایی از این شهرستان از دغدغه‌های اصلی وی از ابتدای حضور در ری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، پیش از ظهر شنبه، در آیین بهره‌برداری از ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۰ تهران، با اشاره به وضعیت ری اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که از ابتدای حضورم در شهرستان ری داشتم، محرومیت‌هایی بود که در گوشه و کنار این شهرستان مشاهده می‌شد.

وی افزود: در حالی که بخش‌های مختلف شمال، شرق و غرب تهران از امکانات قابل توجهی برخوردار بودند، شهرری با وجود ظرفیت‌های فراوان از رشد و توسعه متناسب برخوردار نبود.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر بیان کرد: خوشبختانه در این دوره گام‌های مؤثری برای توسعه شهرری برداشته شده و شاهد تحولات قابل توجهی در این شهرستان هستیم.

قاضی‌عسکر با قدردانی از توجه مدیریت شهری به شهرستان ری گفت: شهردار تهران توجه ویژه‌ای به این منطقه داشته و از زمان حضور رضا شنگی در شهرداری منطقه ۲۰ نیز اقدامات عمرانی و خدماتی متعددی در شهرری به اجرا درآمده است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند افزود: انتظار می‌رود حرکت توسعه‌ای آغاز شده در شهرری ادامه پیدا کند، چرا که این شهرستان با برخورداری از ظرفیت‌های متعدد صنعتی، اقتصادی و خدماتی نیازمند توجهی متناسب با جایگاه خود است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در بخش دیگری از سخنان خود عمران و آبادانی را از تأکیدات مهم آموزه‌های اسلامی دانست و اظهار داشت: در قرآن کریم و تعالیم دینی بر بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌ها، جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی تأکید شده است.

قاضی‌عسکر همچنین از حمایت شورای اسلامی شهر تهران از پروژه‌های عمرانی منطقه ۲۰ قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری دستگاه‌ها برای تسریع روند توسعه و آبادانی شهرستان ری شد.

کد مطلب 6916999

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