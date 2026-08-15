به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر، پیش از ظهر شنبه، در آیین بهرهبرداری از ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۰ تهران، با اشاره به وضعیت ری اظهار کرد: یکی از دغدغههایی که از ابتدای حضورم در شهرستان ری داشتم، محرومیتهایی بود که در گوشه و کنار این شهرستان مشاهده میشد.
وی افزود: در حالی که بخشهای مختلف شمال، شرق و غرب تهران از امکانات قابل توجهی برخوردار بودند، شهرری با وجود ظرفیتهای فراوان از رشد و توسعه متناسب برخوردار نبود.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به اقدامات انجام شده در سالهای اخیر بیان کرد: خوشبختانه در این دوره گامهای مؤثری برای توسعه شهرری برداشته شده و شاهد تحولات قابل توجهی در این شهرستان هستیم.
قاضیعسکر با قدردانی از توجه مدیریت شهری به شهرستان ری گفت: شهردار تهران توجه ویژهای به این منطقه داشته و از زمان حضور رضا شنگی در شهرداری منطقه ۲۰ نیز اقدامات عمرانی و خدماتی متعددی در شهرری به اجرا درآمده است.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند افزود: انتظار میرود حرکت توسعهای آغاز شده در شهرری ادامه پیدا کند، چرا که این شهرستان با برخورداری از ظرفیتهای متعدد صنعتی، اقتصادی و خدماتی نیازمند توجهی متناسب با جایگاه خود است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در بخش دیگری از سخنان خود عمران و آبادانی را از تأکیدات مهم آموزههای اسلامی دانست و اظهار داشت: در قرآن کریم و تعالیم دینی بر بهرهگیری صحیح از ظرفیتها، جلوگیری از اتلاف سرمایهها و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی تأکید شده است.
قاضیعسکر همچنین از حمایت شورای اسلامی شهر تهران از پروژههای عمرانی منطقه ۲۰ قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری دستگاهها برای تسریع روند توسعه و آبادانی شهرستان ری شد.
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