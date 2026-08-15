پورکبگانی: افزایش تعداد نمایندگان استان بوشهر در مجلس قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به موضوع افزایش تعداد نمایندگان استان بوشهر پرداخت و با اشاره به تکذیبیه‌های منتشر شده، اظهار کرد: قانون افزایش سهمیه نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است؛ تا زمانی که شورای نگهبان تأیید نکند، قانون محسوب نمی‌شود، اما این قانون تأیید شده است.

وی با تشریح فرایند پیگیری‌های انجام شده، افزود: موضوع را در وزارت کشور و حوزه تقسیمات کشوری دنبال کردیم. حوزه‌ای با وسعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر، شایسته داشتن دو نماینده است.

وی از همراهی دیگر نمایندگان استان در این مسیر قدردانی و خاطرنشان کرد: مصوبه مربوطه به هیئت دولت ارسال شده و پس از ابلاغ نهایی توسط هیئت دولت، این افزایش سهمیه عملاً محقق خواهد شد.

پورکبگانی در خصوص مزایای این افزایش سهمیه، اظهار داشت: با افزایش یک نماینده، طبیعتاً اعتبارات و سهمیه‌های استانی بیشتری به حوزه انتخابیه تخصیص خواهد یافت. به عنوان مثال، اگر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرکز استان ثبت می‌شد، امکان محرومیت شهرستان‌های گناوه و دیلم از این اعتبارات وجود داشت، اما اکنون با افزایش سهمیه، این نگرانی رفع شده است.

نماینده مردم بوشهر گفت: ما هیچ‌گاه به دنبال اختلاف‌افکنی نبوده‌ایم و همکاری جمعی نمایندگان استان برای حل مشکلات زیربنایی، به ویژه در پروژه‌های راه‌آهن و بزرگراه، همواره مورد تأکید و پیگیری جدی بوده است.

پیگیری ویژه برای پروژه‌های راه‌آهن و بزرگراه شیراز-بوشهر

پورکبگانی در خصوص آخرین وضعیت پروژه بزرگراه شیراز-بوشهر، ضمن قدردانی از پیگیری‌های رضایی نماینده دشتستان، اظهار کرد: ایشان ورود مؤثری به این پروژه داشته‌اند و خوشبختانه کار با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. جلسه‌ای نیز با سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی، برگزار شده و نسبت به گذشته، این پروژه با قوت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی در خصوص پروژه راه‌آهن شیراز-بوشهر، با اشاره به نطق خود در صحن مجلس، گفت: یک نطق هفت دقیقه‌ای داشتم که به سه دقیقه تقلیل یافت، اما یکی از محورهای اصلی آن، پروژه راه‌آهن بود. بر اساس اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از محل تهاتر نفت به این پروژه اختصاص یافته است.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: من به آقای پورمحمدی معترض هستم که چرا این اعتبار باید به جای دیگری سوق داده شود. ما صاحب بزرگترین پیشگام تجارت دریایی هستیم و نباید این ظرفیت تضعیف شود.

وی افزود: علاوه بر نطق مجلس، نامه‌ای نیز در این خصوص نوشته‌ام و در جلسات خصوصی با رئیس‌جمهور، بر این موضوع تأکید کرده‌ام. ایشان در سفر به سازمان ملل، از نحوه جابه‌جایی کانتینرها سوال کردند و آن را غیرعقلانی توصیف کرد.

جزئیات طرح واردات کولرهای جدید و حمایت از اقشار کم‌درآمد

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره مصوبات شوراها و تغییر کاربری‌ها، اظهار داشت: بخشنامه اصلاحیه وزارت کشور به شوراها، استانداری و فرمانداری ابلاغ شده که بر اساس آن، هرگونه تغییر کاربری، مگر در موارد خاص، منوط به تشخیص وزیر کشور یا فرد مجاز از سوی ایشان است.

پورکبگانی تأکید کرد: بنده هیچ دخالتی در مصوبات شورا ندارم و نه حق رأی می‌دهم و نه اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام می‌دهم. مصوبات شوراها پس از تصویب، باید در کمیسیون تحقیق فرمانداری (با حضور نمایندگان دستگاه قضا، وزارت کشور و شوراها) مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود که آیا این مصوبه منطبق با قانون است یا خیر.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: من نیز در چارچوب ضوابط قانونی، بر اجرای صحیح نظارت خواهم کرد.

پورکبگانی در خصوص واردات کولرهای جدید نیز گفت: این کولرها به نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و همچنین افراد کم‌درآمد تعلق می‌گیرد. پس از تحویل، مصرف برق این خانوارها از سه به یک کاهش چشمگیری خواهد یافت.

وی افزود: دو جلسه در این زمینه با وزیر نفت برگزار کرده‌ایم و پیگیری‌های لازم برای رفع موانع گمرکی و تسریع در توزیع این کولرها در دستور کار قرار دارد.

لزوم حمایت از نیروهای بومی

پورکبگانی با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید منطقه آزاد بوشهر، اظهار کرد: اسلامی‌راد به عنوان مدیرعامل و دو برادر دیگر نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب شده‌اند. پیش از این، شناخت چندانی از ایشان نداشتم، اما در مدت کوتاه آشنایی، ایشان را فردی اخلاق‌مدار یافتم.

وی تصریح کرد: در چندین نشست مشترک، بر این نکته تأکید کردم که منطقه آزاد بوشهر، متعلق به حوزه شهرستان بوشهر و حتی کل استان است، مگر در مواردی که نیروی متخصص در این منطقه یافت نشود که در آن صورت، امکان استفاده از نیروهای شهرستان‌های تابعه استان وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس خاطرنشان کرد: ایشان این موضوع را پذیرفتند و روابط ما در چارچوب همکاری و تعامل پیش می‌رود و امیدواریم مشکلات موجود حل شود.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در خصوص سهمیه نیروهای بومی حوزه انتخابیه و صنایع مستقر در استان، با ابراز نارضایتی از عملکرد سال گذشته، گفت: من نسبت به این موضوع گله‌مند هستم و اعلام می‌دارم که اگر چرخه و ضوابط قانونی در منطقه ویژه اقتصادی پارس رعایت نشود، موضوع را تا مرحله ابطال مصوبات در شورای راهبردی پیگیری خواهم کرد و در این مسیر هیچ تردیدی ندارم.

پورکبگانی با استناد به متن صریح قانون، تأکید کرد: قانون تصریح دارد که حداقل ۵۰ درصد از اشتغال صنایع به نیروهای بومی تعلق می‌گیرد، اما متأسفانه تاکنون شاهد تحقق این مهم نبوده‌ایم و با کمال تأسف، همواره با مماشات و چشم‌پوشی از کنار این قانون عبور کرده‌ایم.

وی هشدار داد: در کمیسیون اصل نود مجلس، با هرگونه اقدام غیرقانونی برخورد خواهد شد و دستگاه‌های متخلف باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.