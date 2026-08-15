به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان کفایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان، گفت: «تالاب فرهنگ‌آباد انار» پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، با تصویب هیئت وزیران به فهرست رسمی تالاب‌های کشور اضافه شد.

وی افزود: ثبت این تالاب، زمینه حفاظت قانونی از زیستگاه، برنامه‌ریزی برای احیای آن و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای مدیریت منابع آبی و حفاظت از اکوسیستم منطقه را فراهم می‌کند.

کفایی اظهار کرد: این موضوع از مطالبات فعالان محیط زیست و مردم منطقه بود و پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح استانی و ملی به طی مراحل ثبت رسمی آن منجر شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان همچنین گفت: با ثبت تالاب فرهنگ‌آباد در فهرست تالاب‌های کشور، لازم است دستگاه‌های متولی برنامه‌های مشخصی برای مدیریت منابع آب، جلوگیری از تعرض به محدوده تالاب و حفاظت و احیای این زیستگاه اجرا کنند.