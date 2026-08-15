علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محورها یکطرفه شدهاند.
وی افزود: در محور کندوان، مسیر شمال به جنوب در محدودههای مرجلال تا میانک با ترافیک سنگین همراه است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده سهراهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.
صادقی خاطرنشان کرد: تردد در دیگر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان جریان دارد.
نظر شما