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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

محور کندوان و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد

محور کندوان و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان و آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محورها یک‌طرفه شده‌اند.

وی افزود: در محور کندوان، مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های مرجلال تا میانک با ترافیک سنگین همراه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

صادقی خاطرنشان کرد: تردد در دیگر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان جریان دارد.

کد مطلب 6917083

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