علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور پلیس راه و به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و این محور به صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده‌های میانک تا مجلار، نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت محور هراز نیز گفت: تردد در هر دو مسیر این محور، به‌ویژه در محدوده‌های بایجان تا سه‌راهی کلا، با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی در این مسیرها گزارش نشده است.