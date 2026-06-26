علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور پلیس راه و به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و این محور به صورت یکطرفه در مسیر شمال به جنوب برقرار است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدودههای میانک تا مجلار، نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی با اشاره به وضعیت محور هراز نیز گفت: تردد در هر دو مسیر این محور، بهویژه در محدودههای بایجان تا سهراهی کلا، با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی در این مسیرها گزارش نشده است.
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