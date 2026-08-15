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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

برخورد خودرو با تیرچراغ برق در زنجان یک کشته برجا گذاشت

برخورد خودرو با تیرچراغ برق در زنجان یک کشته برجا گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: برخورد یک دستگاه سمند با تیر چراغ برق در بلوار عمید کوی زیبای شهر زنجان، یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حبیب موسوی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در بلوار عمید کوی زیبا شهر، بلافاصله عوامل انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: با حضور عوامل انتظامی در محل و بررسی های لازم مشخص شد یک دستگاه خودروی سمند در بلوار عمید کوی زیبای شهر از مسیر خود منحرف و پس از برخورد با تیر برق متوقف شده است.

موسوی تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد و یک نفر سرنشین نیز مصدوم و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

وی با بیان اینکه علت بروز حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعلام شده است، از رانندگان خواست: با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادت تلخ و ناگوار نباشیم.

کشف ۲ کیلوگرم هروئین از یک دستگاه خودروی سواری در خرمدره

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین در محور قزوین - زنجان خبر داد.

سرهنگ علیرضا مقدم اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ از ورود محموله مواد مخدر به این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی موفق شدند با هماهنگی قضایی خودروی حامل مواد را طی یک عملیات منسجم پلیسی در محور مواصلاتی قزوین - زنجان توقیف کنند.

مقدم ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور، ۲ کیلوگرم مواد مخدر سنتی را که داخل خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

وی یادآور شد: در این راستا خودرو توقیف و متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: تلفن ۱۱۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.

کد مطلب 6917125

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