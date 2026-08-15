به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۲۰ روز ۲۴ مردادماه، در کیلومتر پنج باند شمالی جاده قدیم قزوین-رشت، محدوده شهر محمودآباد، یک دستگاه سواری پژو پارس با قسمت عقب یک دستگاه کشنده ولوو که در حاشیه راه متوقف بود، برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، راننده ۴۷ ساله پژو پارس به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی صحنه تصادف و عوامل مؤثر در وقوع حادثه، علت تامه تصادف را عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده برابر ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اعلام کردند.

تقی‌خانی با تأکید بر اینکه خستگی و خواب‌آلودگی یکی از عوامل جدی و مرگبار در تصادفات جاده‌ای است، گفت: رانندگی در شرایط خستگی می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری، تمرکز، سرعت واکنش و توانایی کنترل خودرو را به‌شدت کاهش دهد.

وی افزود: در برخی موارد راننده بدون اینکه حتی متوجه شود، برای چند ثانیه وارد مرحله خواب کوتاه یا «میکروخواب» می‌شود؛ چند ثانیه‌ای که در سرعت‌های جاده‌ای می‌تواند فاصله‌ای طولانی را بدون کنترل خودرو طی کند و به قیمت از دست رفتن جان یک انسان تمام شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، به‌ویژه در سفرهای طولانی، خواب و استراحت کافی داشته باشند و با خستگی پشت فرمان قرار نگیرند.

تقی‌خانی ادامه داد: رانندگان باید به محض احساس سنگینی پلک‌ها، خمیازه‌های مکرر، کاهش تمرکز یا ناتوانی در به خاطر آوردن چند کیلومتر از مسیر طی‌شده، ادامه رانندگی را متوقف کرده و در محلی امن استراحت کنند.

وی تأکید کرد: هیچ مقصدی آن‌قدر مهم و هیچ سفری آن‌قدر ضروری نیست که راننده برای رسیدن به آن، خستگی و خواب‌آلودگی را نادیده بگیرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین خاطرنشان کرد: بهترین تصمیم در چنین شرایطی، توقف و استراحت است، چراکه یک لحظه خواب‌آلودگی پشت فرمان می‌تواند پایان یک زندگی و آغاز داغی جبران‌ناپذیر برای یک خانواده باشد.