جنگ ۴۰ روزه افسانه شکست ناپذیری آمریکا را درهم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در لهستان با اشاره به نمایش دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهگیری و شکار مجموعه ای از پهبادها و جنگنده‌های ارتش متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۴۰ روزه رمضان را به تصویر کشیده و تاکید نمود، این جنگ، افسانه شکست ناپذیری و غیرقابل دسترس بودن تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا و استثنایی بودن آن را از بین برد و نشان داد که علیرغم سیاست فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ ها و ممنوعیت ها و محدودیتهای نظامی، علمی و اقتصادی، توان و نبوغ دانشمندان ونخبگان ایرانی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران ودفع تهدیدات خارجی حد و مرزی نمی شناسد.

این سفارت اعلام نمود: علیرغم پنهان‌کاری و اعمال سانسور در خصوص اخبار جنگ از سوی دشمنان، مستندات و شواهد بیشتری از ناکامی متجاوزین و نیز موفقیت های ایران در آینده منتشر خواهد شد.