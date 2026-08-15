  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

جنگ ۴۰ روزه افسانه شکست ناپذیری آمریکا را درهم شکست

جنگ ۴۰ روزه افسانه شکست ناپذیری آمریکا را درهم شکست

سفارت ایران در لهستان اعلام کرد: جنگ چهل روزه رمضان، افسانه شکست ناپذیری و غیرقابل دسترس بودن تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا را در هم شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در لهستان با اشاره به نمایش دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهگیری و شکار مجموعه ای از پهبادها و جنگنده‌های ارتش متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۴۰ روزه رمضان را به تصویر کشیده و تاکید نمود، این جنگ، افسانه شکست ناپذیری و غیرقابل دسترس بودن تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا و استثنایی بودن آن را از بین برد و نشان داد که علیرغم سیاست فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ ها و ممنوعیت ها و محدودیتهای نظامی، علمی و اقتصادی، توان و نبوغ دانشمندان ونخبگان ایرانی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران ودفع تهدیدات خارجی حد و مرزی نمی شناسد.

این سفارت اعلام نمود: علیرغم پنهان‌کاری و اعمال سانسور در خصوص اخبار جنگ از سوی دشمنان، مستندات و شواهد بیشتری از ناکامی متجاوزین و نیز موفقیت های ایران در آینده منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6917156
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه