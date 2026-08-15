پویش «طراوت» با محوریت کتابخوانی و تقویت هویت نسل جوان در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پویش کتابخوانی طراوت یکی از بخش‌های رویداد فرهنگی تربیتی طراوت است که با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تقویت هویت دینی و انقلابی نوجوانان و جوانان و ایجاد پیوند میان خانه، مسجد و مدرسه طراحی و در حال اجراست.



مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم افزود: این پویش در پنج گام و با استفاده از پنج عنوان کتاب متناسب با موضوعات و سرفصل‌های اصلی رویداد فرهنگی تربیتی طراوت برنامه‌ریزی شده است و هر یک از این پنج طرح به صورت مستقل اطلاع‌رسانی خواهد شد.



وی ادامه داد: نخستین محور این مجموعه پویش چت با شیطان با موضوع بصیرت و دشمن‌شناسی است و در ادامه نامه‌های مهدیار به فرمانده با محوریت ایمان و آرمان‌خواهی، داستان رویان با رویکرد پیشرفت و امید به آینده، فرکانس گمشده با هدف جهاد تبیین و روایت‌گری و سردار موشکی با محوریت ایثار و مقاومت اجرا می‌شوند.



پنج کتاب، پنج گام پویش طراوت را شکل می‌دهند



ذاکری با اشاره به طراحی قالب واحد برای بخش‌های مختلف این پویش بیان کرد: هر یک از طرح‌های پنج‌گانه با ساختار و فرمت مشابهی طراحی شده‌اند تا نوجوانان و جوانان علاقه‌مند بتوانند با سهولت بیشتری در برنامه‌ها حضور پیدا کنند و در بخش‌های مختلف رقابتی به ارائه آثار خود بپردازند.



وی افزود: برای پویش کتابخوانی طراوت سه بخش رقابتی در نظر گرفته شده است که شرکت‌کنندگان می‌توانند بر اساس محتوای کتاب‌های معرفی‌شده در این بخش‌ها مشارکت داشته باشند.



مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم گفت: خلاصه‌نویسی دقیق و خلاقانه از محتوای کتاب، تولید محتوای چندرسانه‌ای شامل پادکست، کلیپ و عکس‌نوشته و همچنین تهیه روزنامه دیواری به صورت خانوادگی، سه بخش رقابتی این پویش را تشکیل می‌دهند.



ذاکری ادامه داد: بخش روزنامه دیواری خانوادگی با پیش‌بینی جایزه اختصاصی برای خانواده‌های مشارکت‌کننده برگزار می‌شود و خانواده‌ها نیز می‌توانند در این بخش در کنار نوجوانان و جوانان خود حضور داشته باشند.

خانواده در پویش طراوت نقش محوری دارد



وی با تأکید بر جایگاه خانواده در این رویداد فرهنگی اظهار کرد: اختصاص بخش ویژه روزنامه دیواری به فعالیت خانوادگی، بخشی از رویکرد این برنامه در توجه به نقش خانواده در فرآیند تربیت نسل آینده است.



مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم افزود: این سازمان در ادامه مسیر رویداد طراوت، برنامه‌های تکمیلی دیگری را نیز در دستور کار دارد که بخشی از آن به خانواده‌ها و والدین اختصاص خواهد داشت.



ذاکری بیان کرد: ویژه‌برنامه خانواده و والدین با محوریت نوجوانان و جوانان در پنج حوزه جوانی جمعیت، تربیت فرزند، سبک زندگی اسلامی، سلامت و نشاط خانواده و ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در کنار برنامه‌های مربوط به خانواده، برای گروه‌های تأثیرگذار در محله، مسجد و مدرسه نیز برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده است که ائمه جماعات، مدیران و معلمان مدارس، فعالان فرهنگی مساجد و اعضای شوراهای محله را دربرمی‌گیرد.



برنامه‌های ویژه محله، مسجد و مدرسه تدارک دیده شده است



مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم گفت: تولید محتوای خبری ویژه گروه‌های تأثیرگذار در محله، مسجد و مدرسه نیز بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ادامه رویداد فرهنگی تربیتی طراوت است.



ذاکری افزود: مجموعه این برنامه‌ها در چارچوب رویداد فرهنگی تربیتی طراوت دنبال می‌شود و پویش کتابخوانی نیز یکی از بخش‌های آن است که با همکاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم برای نوجوانان و جوانان استان در حال اجراست.



وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای حضور در پویش کتابخوانی طراوت می‌توانند با مراجعه به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.