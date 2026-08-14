ایستادگی و باور قلبی ملت، رمز پیروزی ایران در آوردگاه نبرد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر جمعه در نخستین بخش از خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته مرکز استان، با استناد به آیه شریفه «اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»، تصریح کرد: حرکت کاروان بشریت در مسیری طراحی شده به سوی حضرت حق است که لاجرم به مقصد الهی منتهی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه تنها رستگاران، کسانی هستند که از این مسیر فاصله نگیرند، افزود: شایسته نیست نسبت به الطاف لایزال پروردگار بی‌توجه باشیم؛ بقای ما در گرو رحمت خداست و لحظه‌ای قطع این ارتباط، منجر به زوال خواهد شد، چرا که هر دمی که فرو می‌رود و برمی‌آید، بهره‌ای از مدد الهی است.

وی با اشاره به ضرورت سپاسگزاری بنده در برابر خالق، به آیه «فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ» استناد کرد و گفت: یادکرد نعمت‌ها و تداوم شکر، طبق وعده قرآنی «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»، موجبات افزونی مواهب الهی را فراهم می‌آورد.

آیت‌الله ناصری با بیان اینکه عطایای خداوند بی‌پایان است، تبیین کرد: معنای حقیقی شکر، به‌کارگیری صحیح موهبت‌ها در مسیر تعالی، خدمت به خلق و پیشرفت جامعه است.

امام جمعه یزد با نقل حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اجتناب از بهره‌گیری حرام از نعمت‌ها، به فرازی از کلام امام رضا (ع) به عبدالعظیم حسنی اشاره کرد و گفت: حضرت (ع) تأکید فرمودند که نباید اجازه نفوذ شیطان در قلب و جان خود را داد، چرا که نفوذ اهریمن، عامل انحراف از مسیر هدایت است.

وی هشدار داد: القای یأس، ترسیم چهره فقر و دعوت به گناه و تفرقه از ابزارهای شیطان است؛ امری که امروز در رفتار قدرت‌های سلطه‌گر نظیر آمریکا و اسرائیل در دنباله‌روی از این مسیر شیطانی متبلور است.

خطیب جمعه یزد در خطبه دوم با تبیین سه خواسته پیامبر اکرم (ص) از پروردگار، تشریح کرد: عدم قحطی در جامعه، عدم تسلط دشمن بر امت و در نهایت پرهیز از اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، از مهم‌ترین مطالبات پیامبر (عظیم‌الشأن) اسلام بود.

وی اتحاد را سرمایه‌ای در اختیار خودِ مردم دانست و خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین نقطه ضعف ما در مواجهه با دشمنان، تفرقه‌افکنی است و در صورت انسجام و هم‌افزایی ملی، امدادهای غیبی همراه ما خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در یزد با الگوگیری از رفتار فرعونی در ایجاد تفرقه میان مردم جهت تضعیف و نابودی آنان، تصریح کرد: امروز جبهه استکبار با تمام توان به دنبال پیاده‌سازی همان استراتژی تفرقه‌افکنانه است تا با گسست در صفوف مردم، آنان را به تدریج تضعیف و منهدم کند.

آیت‌الله ناصری با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن، اظهار داشت: هوشیاری نسبت به نقشه دشمن برای ایجاد اختلاف، یک ضرورت است.

وی با استناد به سیره امام شهیدان، مقاومت را دربردارنده عزت و یاری الهی خواند و گفت: اگرچه مسیر مقاومت با سختی و شهادت همراه است، اما سرانجام آن پیروزی است؛ در حالی که سازش و تسلیم، علاوه بر ذلت، منجر به از دست رفتن همه دستاوردها می‌شود، همان‌گونه که در نمونه‌های عینی کشورهایی نظیر لیبی و عربستان مشهود است.

وی در پایان، با تأکید بر عدم تحقق وعده‌های آمریکا، افزود: علی‌رغم ادعاهای قدرت‌های استکباری و برخورداری آن‌ها از ادوات نظامی و تجهیزات مدرن، جهان امروز شکست آن‌ها را در برابر ایران مشاهده می‌کند که این دستاورد حاصل ایمان و پایداری مردم است.

آیت‌الله ناصری ضمن یادآوری قیام حسینی، بر لزوم برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف مسئولان برای گره‌گشایی از معضلات اقتصادی مردم تأکید کرد.