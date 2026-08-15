استراتژی آفندی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روز سه‌شنبه هفته گذشته رهبر انقلاب ۶ انتصاب جدید در رأس قوای نظامی کشور داشت؛ عبداللهی، وحیدی، طائب، عظمایی، حیدری و ایزدی، در انتصابات اخیر فرماندهی کل قوا، حائز جایگاه مسئولیت و فرماندهی شدند؛ نکته قابل تامل آنکه رهبر انقلاب در پیام‌های ناظر بر انتصابات جدیدشان در رأس قوای نظامی، بر رویکرد تهاجمی و آفندی تاکید کردند. امری که نشان می‌دهد استراتژی کلان نظامی و امنیتی ایران بعد از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کاملا تغییر کرده است و دیگر ما انتظار تجاوز را نخواهیم کشید تا جواب دهیم، بلکه متجاوز را در موعدی که قصد و نیت تجاوز می‌کند و قبل از هرگونه عملی، نقره داغ می‌کنیم.

در همین رابطه، محمد مخبر، مشاور رهبر انقلاب، روز پنج‌شنبه ۲۲ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که راهبرد قطعی رهبری در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران، تهاجمی شدن جنگ است و این راهبرد معادلات قدرت را در جهان دگرگون می‌کند. مشاور رهبر انقلاب در ادامه اعلام کرد که آمریکا در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان بوده است. او اجرای سازوکار اقتصادی و امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن را پایدارترین راه برای ایجاد نظم جدید در منطقه دانست.

سردار سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرمانده کل قوا نیز اعلام کرد به عنوان یک سرباز کوچک عرض می‌کنم که مردم هیچ نگرانی نسبت به توان دفاعی کشور در برابر دشمن نداشته باشند. ما در جنگ اخیر ایستادیم و به اذن خداوند، در جنگ احتمالی آینده محکم‌تر و تهاجمی‌تر خواهیم ایستاد. سردار سنایی‌راد افزود: دشمن تصور می‌کند با ایجاد اختلاف داخلی و فشار اقتصادی می‌تواند حوادثی مشابه دی را تکرار کند و در همین راستا اقداماتی انجام می‌دهد، اما تاکنون محاسبات آنها محقق نشده است.

تاکتیک‌های تهاجمی نیروهای مسلح

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه نیز طی یادداشتی تصریح کرد: با توجه به تاکید رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بر آمادگی بالا برای انجام عملیات تهاجمی علیه دشمن، نیروهای مسلح ایران در حال گسترش رویکردها و تاکتیک‌های تهاجمی خود هستند. در ادامه یادداشت سردار جوانی درج شده که با توجه به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه، فتنه و کودتای دی سال گذشته و جنگ تحمیلی سوم در سطوح داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف، سپاه به اقتضای شرایط می‌بایست در عناصری از دکترین دفاعی خود بر اساس منشور ولایت بازنگری کرده و آن را برای عبور موفق از تهدیدات پیش ‌رو، هم روزآمد و هم کارآمدتر نماید.

نتیجه بیش از یک سال رویارویی ایران با تهاجم سنگین نظامی دشمن صهیونی - آمریکایی، پیروزی راهبردی ایران و گرفتار آمدن متجاوزین و به‌ویژه شخص ترامپ متوهم در تله جنگ است. معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: در چنین شرایطی که پذیرش شکست راهبردی از سوی متجاوزین، از نوشیدن جام زهر کشنده هم برای آنان سخت‌تر ارزیابی می‌شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه، باید از طریق بازآرایی آرایش نظامی و طراحی‌های نوین برای جنگ احتمالی دیگر، نه تنها برای مقابله با هر نوع اقدام غافلگیرکننده دشمن آماده باشند بلکه برای انجام عملیات‌های تهاجمی و وارد کردن ضربات کوبنده و محیرالعقول به متجاوزین درمانده و مستاصل، از هر جهت آمادگی لازم را کسب کنند.

هشدار ایران به جولانی

اما یکی از وجوه رویکرد تهاجمی اخیر ایران، ماجرای هشدار به جولانی سرکرده رژیم حاکم بر سوریه است؛ ایران به رژیم جولانی هشدار داده که اگر به حرف آمریکا گوش فرا دهد و به لبنان تجاوز زمینی کند، نقاط استراتژیک رژیم جولانی در دمشق به توبره کشیده خواهد شد. پایگاه خبری لبنانی یونیوز به نقل از منابع مطلع اعلام کرد ایران سناریوی مداخله نظامی شورشیان سوری در لبنان را که بنا بر درخواست آمریکا در حال تدارک بود، خنثی ساخت و با ارسال هشداری مستقیم به دمشق اعلام کرد که هرگونه ورود نظامی به خاک لبنان، با فعال‌سازی جبهه‌های متعدد در داخل سوریه و در مرزهای آن مواجه خواهد شد.

یونیوز افزود: هشدار ایران شامل تهدید به فعال‌سازی مرزهای سوریه و عراق، گشودن خط درگیری در حمص، حمایت از تحرکات علوی‌ها در ساحل سوریه و تشویق کردها برای بازگشت میدانی به پیرامون حلب بود و این هشدار فقط خطاب به دمشق نبود، بلکه به آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض نیز منتقل شد. این هشدار حامل این پیام بود که هرگونه ماجراجویی سوریه علیه حزب‌الله در لبنان، محدود به دشت بقاع نخواهد ماند و ممکن است به رویارویی منطقه‌ای گسترده‌ای در داخل جغرافیای سوریه تبدیل شود. بر این اساس، ایران توانست هرگونه مداخله احتمالی سوریه در لبنان را از یک گزینه نظامی قابل ‌عرضه از سوی آمریکا، به ماجراجویی منطقه‌ای پرهزینه تبدیل کند.

سناریویی که چهره‌های مرتبط با سفارت آمریکا در لبنان تبلیغ می‌کنند، بر ورود یگان‌های مسلح سوری از گذرگاه مرزی المصنع به سمت شتورا در بقاع لبنان و سپس شهر زحله استوار است؛ همزمان نیز تحرکی از ارتفاعات شرقی به‌سوی شهر بعلبک صورت می‌گیرد. سناریوی پیشنهادی همچنین اعلام همزمان شهر طرابلس به‌عنوان منطقه نفوذ سوریه را دربر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که نیروهای پیش‌رونده از این شهرها به ویژه از برخی مناطق با اکثریت سنی‌نشین استفاده می‌کنند و هدف فرضی این عملیات، ضربه زدن به زیرساخت‌های موشکی حزب‌الله در بقاع و ایجاد فشار سیاسی و نظامی علیه این جنبش برای عقب‌نشینی و پذیرش ترتیبات امنیتی جدید است.

یونیوز تصریح کرد: این تحول، برخی طرف‌های منطقه‌ای را واداشت هزینه‌های این سناریو را بازبینی کنند؛ به‌ویژه از آن‌رو که سوریه، پس از تحولات عمیق نظامی و سیاسی، ظاهرا توان تحمل یک جنگ داخلی تازه را ندارد. همچنین هشدار ایران که از طریق ترکیه به دمشق منتقل شد، شامل تهدید به حمله موشکی بود؛ حمله‌ای که از دمشق آغاز می‌شود و در موج نخست، بیش از ۱۰۰ هدف راهبردی، از جمله کاخ ریاست‌جمهوری سوریه را دربر خواهد گرفت.

در همین ارتباط، حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات عراق به دمشق سفر کرد و مخالفت بغداد با هرگونه گسترش نظامی سوریه در داخل خاک لبنان را به مسئولان سوری ابلاغ کرد و هشدار داد که در صورت مداخله علیه حزب‌الله، نیروهای عراقی، در رأس آنها گروه‌هایی از حشدالشعبی، ممکن است وارد خاک سوریه شوند. این پایگاه خبری لبنانی درباره مواضع کشورهای عربی منطقه درخصوص این ماجراجویی نظامی شورشیان سوری در لبنان نوشت که امارات برای تامین مالی هرگونه عملیات نظامی سوریه در لبنان تمایل دارد؛ حتی ابوظبی آمادگی خود را برای پرداخت حقوق نیروها، افزون بر تامین هزینه عملیات‌های رزمی اعلام کرده است.

در این میان، قطر با مداخله سوریه در لبنان مخالف است؛ در مقابل، عربستان با مداخله‌ای در چارچوب ترتیباتی که حزب‌الله را تضعیف کند، بی‌ آن‌که منطقه را به انفجار بکشاند، مخالفتی ندارد. یونیوز در پایان نوشت حزب‌الله با جدیت کامل و با اطلاعات جامع، با مداخله احتمالی سوریه برخورد می‌کند و در منطقه بقاع اقدامات احتیاطی برای مقابله با هرگونه مداخله احتمالی سوریه اتخاذ کرده است. بر این اساس، حزب‌الله همچنین این سناریو را عملیاتی جداگانه از سوی سوریه نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از فشار آمریکایی ـ اسرائیلی ـ منطقه‌ای می‌داند که هدف آن، فروپاشیدن ساختار مقاومت در لبنان از جهت شرق است؛ به ویژه پس از ناکامی اسرائیل در جبهه جنوب.

این بار ما دشمن را غافلگیر می‌کنیم

کاملا واضح و مبرهن است که رویکرد تهاجمی اخیر ایران در فقره جبهه لبنان جواب داد و توطئه آمریکا برای ضربه به حزب‌الله لبنان از طریق تروریست‌های رژیم جولانی را خنثی کرد. این رویکرد تهاجمی و آفندی در سایر ساحات و جبهه‌ها، از جمله محور تنگه هرمز امتداد خواهد داشت. به طور کلی، دفاع صرف، بازی را به میدان دشمن می‌سپارد و میدان نبرد را به معادله زمان، که همواره به سود مهاجم تمام می‌شود.

از این‌رو، منطق سیاست نظامی جدید ایران اسلامی، عبور از حصار واکنش به آستانه کنش و انتقال از انتظار تهاجم به تحمیل اراده است؛ چرا که آنکه تنها در برابر ضربه می‌ایستد، هرگز گوی ابتکار را از آن خود نخواهد کرد. جهاد ابتدایی نه شورشی بی‌حساب و کتاب است و نه جاه‌طلبی مرزگشایانه؛ بلکه بازخوانی دقیق منطقه، شناسایی نقاط فشار دشمن و ضربه زدن به همان جایی است که استکبار هرگز گمان نفوذ آن را نمی‌برد؛ غافلگیری، فصل مشترک همه پیروزی‌های بزرگ تاریخی است و این بار نوبت ماست که فصلنامه غافلگیری را بنویسیم.