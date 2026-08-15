تنگه هرمز، ارث پدری ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، درباره بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون متبوعش گفت: طرح مذکور برای بررسی به‌عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شده است. وی افزود: طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات کلیات آن به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه پس از آن اعضا وارد بررسی جزئیات طرح مذکور شدند، ادامه داد: با تصویب اعضا هفت ماده از ۱۴ ماده طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس نیز به تصویب رسید.

بیاتی بیان کرد: در جلسات هفته آینده کمیسیون بقیه مفاد طرح نیز بررسی و به تصویب خواهد رسید. نماینده تفرش در مجلس در مورد یکی از مهم‌ترین مصوبات اعضا در خصوص این طرح گفت: یکی از مصوبات موضوع عبور و مرور امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا و رژیم صهیونی و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز بود که ممنوع شد؛ چراکه این کشورها با استفاده از تنگه هرمز، علیه کشورمان اقدامات خصمانه انجام داده و تجاوزات و حملات ناجوانمردانه‌ای را علیه ملت ایران انجام دادند. طرح راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده که کلیات آن به تصویب رسیده و جزئیات آن در حال بررسی است. همچنین این طرح برای بررسی به کمیسیون عمران به‌عنوان یکی دیگر از کمیسیون‌های فرعی ارجاع شده است.

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز

چند روز پیش، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس نوشت: پیام ایران واضح است: تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد. تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. نهاد مدیریت آبراه خلیج ‌فارس نیز طی مطلبی در واکنش به ادعاهای آمریکایی‌ها مبنی بر گشایش تنگه هرمز، در ایکس نوشت: ادعاها و توییت‌های پیاپی مسئولان آمریکایی درباره رفع انسداد تنگه هرمز، واقعیت را تغییر نمی‌دهد؛ تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا پذیرش شروط ایران بازگشایی نخواهد شد.

هیچ کشتی بدون مجوز ایران امکان تردد از تنگه هرمز ندارد

سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در پیامی تاکید کرد: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد. در پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، قید شده بود: ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبورومرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌شود تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران، امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت.

سرهنگ ذوالفقاری تصریح کرد: سران و ارتش تروریست آمریکا، از گذشته تاکنون اقتدار و ایستادگی ملت و فرزندان شجاع مردم در نیروهای مسلح قدرتمند ایران را به‌خوبی آزموده‌اند. آمریکا به‌طور مداوم به‌دنبال شرارت و ناامنی در منطقه است و تهدیدهای بدون پشتوانه و بی‌اساس آن کشور، در مقابل آمادگی‌های همه‌جانبه و بیش از گذشته رزمندگان قهرمان اسلام در نیروهای مسلح، نتیجه‌ای جز بیچارگی و درماندگی بیشتر، برای آنها نخواهد داشت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، تاکید کرد: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی، تمام تحرکات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را در منطقه، زیر نظر دارند و تحت فرماندهی حکیمانه و هوشمندانه فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، در تحقق حقوق ملت، حاکمیت ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران ذره‌ای تردید نداشته و نخواهند داشت و به هرگونه تهدید، در هر نوع و هر سطح، پاسخ کوبنده‌تر و شدیدتر از قبل خواهند داد.

واقعیت در میدان است، نه در اظهارات مقامات آمریکا

دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تاکید کرد که تنگه هرمز بسته است. تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی‌ماند. واقعیت را باید در میدان دید نه در اطلاعیه‌ها و اظهارات مقامات آمریکا. رویترز نیز گزارش داده که عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در اواخر هفته گذشته به سطحی پایین‌تر از میانگین ماهانه رسید؛ موضوعی که این خبرگزاری آن را در ارتباط با تنش و اختلاف ‌نظر ایران و آمریکا درباره کنترل این آبراه راهبردی ارزیابی کرده است.

از یک سو ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت ایران است و از طرف دیگر، آمریکا نیز می‌گوید می‌تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد و مدعی است با توجه به شکست مذاکرات برای آتش‌بس، فشار اقتصادی بر تهران را افزایش می‌دهد. داده‌های کپلر درباره تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب نیز نشان می‌دهد که روز پنج‌شنبه ۱۹ فروند کشتی با سامانه موقعیت‌یاب روشن از این آبراه عبور کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۲۰ کشتی در روز قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است.

دونالد ترامپ بارها ادعای پیروزی در این تجاوز بی‌دلیل و حتی باز بودن تنگه هرمز را مطرح کرده است، در حالی که ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه خطاب به مقامات آمریکایی گفت که مراقب اطلاعات جعلی و اشتباهات محاسباتی باشند. وی عنوان کرد: ایالات متحده مدت‌هاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر می‌شود. جنگ علیه ایران نمونه‌ای روشن از آن است. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگ‌تری شده است.

خط بطلان آمار و ارقام بر ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز

اما وال‌استریت ژورنال در گزارشی با بررسی آمار تردد کشتی‌ها، مسیرهای عبور، حملات، هزینه بیمه و حجم نفتی که از زمان آغاز جنگ از بازار خارج شده است، تصویری ارائه می‌دهد که با ادعای دونالد ترامپ درباره کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز فاصله زیادی دارد. وال‌استریت ژورنال می‌نویسد پیش از جنگ، روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما روز سه‌شنبه هفته گذشته تنها ۱۴ کشتی از تنگه عبور کردند؛ یعنی تردد به حدود یک‌دهم سطح معمول خود رسیده است. این مهم‌ترین عددی است که ادعای ترامپ در خصوص کنترل آمریکا بر هرمز را زیر سوال می‌برد.

از همان ۱۴ کشتی، ۱۱ کشتی مسیر تحت مدیریت ایران را انتخاب کردند. به این ترتیب، حتی در شرایطی که آمریکا مدعی کنترل تنگه است، اکثریت قریب ‌به‌اتفاق کشتی‌هایی که حاضر به عبور شده‌اند از مسیری استفاده کرده‌اند که ایران آن را اداره می‌کند. در ماه ژوئیه، متوسط عبور از هرمز تنها ۲۶ کشتی در روز بود؛ حتی در ماه ژوئن که توافقی برای بازگشایی تنگه شکل گرفته بود، میانگین تردد تنها ۳۳ کشتی در روز بود. این ارقام در مقایسه با آمارهای پیش از جنگ، نشان می‌دهد اختلال در تردد یک وضعیت موقت و موردی نیست و ایران توانسته آن را به یک وضعیت پایدار تبدیل کند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد از میان ۱۶۶ عبور ثبت‌شده در ماه اوت، تنها دو کشتی از مسیر امتداد سواحل عمان که تحت حمایت آمریکا قرار دارد عبور کرده‌اند. این عدد نشان می‌دهد حتی حضور نیروی دریایی آمریکا نیز نتوانسته کشتی‌ها را به استفاده از مسیر تحت حمایت واشنگتن متقاعد کند. مدیرعامل آرامکو هفته پیش گفت: اختلال در هرمز از زمان آغاز جنگ باعث شده بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه نفت از چرخه عرضه جهانی خارج شود. حق بیمه خطر جنگ برای عبور از هرمز که پیش از جنگ حدود ۲۵ صدم درصد ارزش کشتی بود، اکنون به ۱۰ درصد رسیده است؛ یعنی حدود ۴۰ برابر شده است.

برای یک نفتکش بزرگ، این افزایش می‌تواند هزینه‌ای بین سه تا ۱۰ میلیون دلار برای یک عبور ایجاد کند. همین هزینه و خطر حمله، شرکت‌های کشتیرانی را از استفاده از تنگه منصرف می‌کند. مجموع این اعداد تصویر روشنی ارائه می‌دهد: ترافیک دریایی از بیش از ۱۳۰ کشتی در روز به ۱۴ کشتی رسیده است. میانگین تردد در ژوئیه فقط ۲۶ و در ژوئن ۳۳ کشتی بوده؛ از ۱۶۶ عبور در اوت تنها دو مورد از مسیر تحت حمایت آمریکا انجام شده و هزینه بیمه نیز از ۲۵ صدم درصد به ۱۰ درصد رسیده است، در کنار حذف بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه نفت از بازار. این ارقام نشان می‌دهند کنترل تنگه هرمز در دست ایران است نه آمریکا.