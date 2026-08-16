اختصاص سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان برای نوسازی مدارس در برنامه هفتم

حمیدرضا خان‌محمدی رییس سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد مدارس فرسوده کشور و میزان بودجه مورد نیاز برای نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در برنامه هفتم توسعه برای بازسازی مدارس تخریبی و مدارسی که نیازمند مقاوم‌سازی هستند، رخ داد، اختصاص دو دهم واحد از مالیات بر ارزش افزوده به این موضوع بود.

وی افزود: حدود ۱۹ درصد از مدارس کشور تخریبی یا نیازمند مقاوم‌سازی هستند و بر اساس بند «ت» ماده ۹۲ برنامه هفتم توسعه، منابعی برای بازسازی و مقاوم‌سازی این مدارس اختصاص پیدا کرده است.

خان‌محمدی ادامه داد: به دلیل شرایط جنگی که در ابتدای امسال به وجود آمد، تخصیص این منابع صادر شد، اما خزانه در تأمین نقدینگی نتوانست کمک لازم را انجام دهد. امیدواریم در ادامه اجرای برنامه هفتم توسعه، این عدد به‌طور کامل محقق شود.

وی با اشاره به میزان منابع پیش‌بینی‌شده برای این بخش گفت: تعهد برنامه هفتم توسعه از محل همین یک ردیف، حدود سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان است. البته با توجه به نرخ فعلی، این رقم در سال آینده قطعاً حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

رییس سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش تصریح کرد: طبق برنامه، مقرر شده است تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۸۰ درصد مدارسی که نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب و بازسازی هستند، ساماندهی شوند و امیدواریم بخش عمده‌ای از این عملیات در طول برنامه انجام شود.

خان‌محمدی همچنین درباره مدارسی که در جریان دو جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، گفت: در مجموع یک هزار و ۲۸۸ مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۶ مدرسه آسیب جدی دیدند و سازه برخی از آنها نیز تخریب شد.

وی افزود: تمامی این مدارس در یک فرآیند بازسازی قرار گرفته‌اند. مدارس دچار آسیب جزئی و همچنین مدارسی که نیازمند تعمیرات اساسی بودند، به‌طور کامل تعمیر شده‌اند و در شهریورماه از آنها رونمایی خواهیم کرد. در حال حاضر نیز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در این مدارس در حال انجام است.

خان‌محمدی خاطرنشان کرد: مابقی مدارس آسیب‌دیده نیز در سال آینده بازسازی خواهند شد و در این مسیر از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز نیز استفاده می‌کنیم و بخشی از ساخت‌وسازها با کمک خیرین در حال انجام است.