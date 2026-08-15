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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

سردار حسن‌پور: ۱۷ هزارمتر مربع از اراضی ملی در سیاهکل رفع تصرف شد

سردار حسن‌پور: ۱۷ هزارمتر مربع از اراضی ملی در سیاهکل رفع تصرف شد

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف ۱۷ هزارمتر مربع از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال در یکی از روستاهای شهرستان سیاهکل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در یکی از روستاهای شهرستان سیاهکل و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم ۱۷ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده ‌است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهم ۴۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با اعلام اینکه با حکم قضایی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام و کارشناسان ارزش این اراضی را بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6917379

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