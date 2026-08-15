به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در یکی از روستاهای شهرستان سیاهکل و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم ۱۷ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده ‌است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهم ۴۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با اعلام اینکه با حکم قضایی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام و کارشناسان ارزش این اراضی را بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.