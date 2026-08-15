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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

ضرب‌الاجل استاندار اصفهان به مدیران و بانک‌های کم‌کار در جذب اعتبارات

ضرب‌الاجل استاندار اصفهان به مدیران و بانک‌های کم‌کار در جذب اعتبارات

اصفهان -استاندار اصفهان با انتقاد از عملکرد برخی مدیران کل و سیستم بانکی استان در جذب اعتبارات از پایتخت،گفت:در صورت عدم جبران عقب‌ماندگی‌ها، اسامی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به ضرورت هوشیاری همه‌جانبه مسئولان در شرایط کنونی اظهار کرد که در شرایط سخت و حساس امروز، هیچ‌یک از مدیران و کارگزاران نباید دچار غفلت و آسودگی خاطر کاذب شوند چرا که حفظ آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه سناریو و رویدادی در بسترهای مختلف اجرایی و امنیتی، یک ضرورت استراتژیک است.

وی با اشاره به پیروزی‌های کشور در عرصه‌های مختلف میدانی، به چالش‌های جدی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و افزود اگرچه نظام جمهوری اسلامی در نبردهای سخت و امنیتی سرافراز بیرون آمده است، اما امروز در دو جبهه جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی نیازمند تلاش مضاعف، تحول و کار جهادی هستیم و متأسفانه در حال حاضر بخش‌هایی از سیستم اقتصادی استان تحرک لازم را ندارد.

استاندار اصفهان با انتقاد صریح از کوتاهی برخی مدیران استانی و شبکه بانکی در پیگیری مطالبات مردم تصریح کرد که پذیرفتنی نیست اعتبارات لازم از سوی وزارتخانه‌ها در تهران معطل بماند و مدیران کل یا بانک‌های عامل در استان برای جذب و انتقال این منابع به اصفهان تحرک کافی نشان ندهند.

جمالی‌نژاد با تعیین ضرب‌الاجل برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در حوزه‌های تأمین مسکن، اعطای تسهیلات و وام ازدواج تاکید کرد که در جلسه آینده شورای اداری، کارنامه مالی و عملکردی تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها نقد و بررسی خواهد شد و اسامی هر بانک یا اداره‌کلی که در مسیر جذب بودجه ملی و گره‌گشایی از کار مردم کوتاهی و تعلل کرده باشد، بدون هیچ‌گونه سانسوری در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی استان پرداخت و گفت مسائلی نظیر جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج آسان و رفع نگرانی‌های حوزه عفاف و حجاب، موضوعاتی فراجناحی و ملی هستند که همه طیف‌ها و دلسوزان نظام باید با هم‌افزایی و همتی همه‌جانبه برای حل آن‌ها پای کار بیایند و در این راستا در روزهای آینده جلسات تخصصی و عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات جدی در این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.

استاندار اصفهان با انتقاد از بروکراسی اداری و عملکرد برخی دستگاه‌ها، تاکید کرد که دوران تصمیم‌گیری‌های موازی و نگاه جزیره‌ای به پایان رسیده و مسئولان باید با شجاعت و تمرکز بر اقتصاد، به حل مسائل واقعی مردم بپردازند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی، اظهار داشت که وظیفه اصلی مدیریت در شرایط کنونی، بازسازی اعتماد عمومی از طریق حضور میدانی مدیران در کنار مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی است.

جمالی‌نژاد با انتقاد از برخورد برخی کارگزاران با مراجعین، افزود که تکریم مردم در فرآیند خدمت‌رسانی یک اصل است و ما نیازمند عبور از رویکرد رفع تکلیف و حرکت به سمت حل مسئله هستیم. وی همچنین با بیان اینکه بروکراسی اداری و عدم پاسخگویی برخی وزرا و مسئولان کشوری به استعلام‌ها باعث ایجاد کندی در پیشرفت استان شده است، تاکید کرد که ما باید با نگاهی آینده‌نگر، عدالت را در توزیع امکانات رعایت کرده و توجه ویژه‌ای به مناطق کم‌برخوردار استان داشته باشیم.

جمالی‌نژاد با ترسیم نقشه‌راه مدیریت در دوران پساجنگ، بر ضرورت بازسازی سریع زیرساخت‌ها و ترمیم سرمایه اجتماعی تأکید کرد و از تدوین منشور ۲۰ گانه مدیریتی سخن گفت.

وی افزود: این منشور شامل اولویت‌هایی نظیر بازسازی سریع و جهادی مسکن و صنایع، ترمیم اعتماد عمومی، تثبیت تولید و اشتغال، صیانت از معیشت، شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن، مدیریت هوشمند ناترازی انرژی، تمرکز بر پیشران‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی و گردشگری، جوانی جمعیت، تقویت بنیان خانواده، تکریم صادقانه مردم و حضور میدانی، انتصاب مدیران خستگی‌ناپذیر، استراتژی محله‌محوری، تعامل هم‌افزا با نمایندگان و نهادهای نظارتی، بسیج ظرفیت‌های نخبگانی، پیگیری روزانه پروژه‌های کلان، جسارت در تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری، مبارزه با تفسیرهای تنگ‌نظرانه، اطلاع‌رسانی هنرمندانه و شفاف، هماهنگی بین‌دستگاهی و عزم راسخ است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسات آتی، گزارش‌های دقیق‌تری از میزان هماهنگی دستگاه‌ها، پیشرفت تولید و وضعیت مناطق محروم ارائه خواهد شد تا از هم‌افزایی واقعی میان تمامی طیف‌ها و دستگاه‌ها برای پیشرفت استان اطمینان حاصل شود.

کد مطلب 6917508

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